La design week a ridosso delle sfilate si è rivelata un’occasione imperdibile per Beppe Angiolini di presentare due nuovi progetti targati Sugar: i nuovi uffici milanesi in viale Majno 15 e la nuova collezione di arredo.

Nei piani di Angiolini, la location inedita nella capitale della moda non doveva essere una semplice sede commerciale dell’insegna multimarca, ma anche un hub culturale dedicato al modo della moda, del design e della cultura.

Una vocazione esplicitata proprio in questi giorni, in cui gli headquarters milanesei sono stati inaugurati dall’imprenditore con l’evento di presentazione della nuova collezione di arredi Circles di Sugarclub: tavoli, lampade, tappeti e altri complenti d’arredo progettati e realizzati con l’azienda toscana

«Sono tutti oggetti concepiti per stare in qualsiasi ambiente - ha spiegato Beppe Angiolini a fashionmagazine.it – anche se la loro semplicità li rende perfetti per allestimenti speciali, all’interno di negozi e showroom. Li useremo anche per alcuni progetti nel negozio di Sugar e sono molto curioso di vedere la reazione del mercato».

an.bi.

Una volta mandata in produzione la prima collezione, Angioilini intende iniziare subito a progettare l’ampliamento della gamma. «L’idea – ammette il buyer – sarebbe quella di essere presenti già al prossimo, con il secondo capitolo di questo progetto che mi piacerebbe sviluppare, specie nella parte lighting».