Dopo la mossa del rivale(che ha depositato all’ufficio brevetti Usa marchio e logo per la vendita di beni digitali via Nft), era lecito aspettarsi la contromossa di

Anche il brand del Trifoglio si sta organizzando per sbarcare sul Metaverso, il mondo digitale dove in futuro sarà possibile non solo giocare, ma anche vivere una “second life” con il proprio avatar.



È stata infatti confermata la collaborazione tra Adidas Originals e Bored Ape Yacht Club, i Punks Comic di Pixel Vault - tre realtà del mondo Nft - e il crypto-investitore gmoney. L’annuncio è stato dato tramite un video, che parla dell’ingresso «in un nuovo mondo fatto di infinite possibilità».

È di pochi giorni fa la notizia della partnership di Adidas Originals con Coinbase, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, e dell’apertura di uno spazio su The Sandbox, che da semplice gioco 2D per dispositivi mobili si è ormai trasformato in una piattaforma dedicata alla nuova realtà virtuale parallela, risorsa anche per la moda. Secondo un report di Morgan Stanley, questo mercato potrebbe arrivare a valere fino a 50 miliardi di dollari.