Farà effetto non vederla alle sfilate appena iniziate. Perché lei c'era sempre, senza manie di protagonismo ma con una presenza che non passava inosservata: curata e originale nel vestire, diretta nelle parole e con quello sguardo azzurro che ti passava da parte a parte.



Lucia Serlenga non c'è più: se ne è andata stanotte a 70 anni, stroncata da una malattia sulla quale aveva mantenuto il massimo riserbo.



Una perdita per la moda - di cui si occupava dagli anni Settanta -, il giornalismo e soprattutto per Fashion, per il quale ha rappresentato una figura chiave negli anni d'oro in cui la nostra testata, di pari passo con il made in Italy, è sbocciata e cresciuta, fino a imporsi come punto di riferimento per il settore.



Insieme a Gianni Bertasso - che per uno strano gioco del destino è venuto a mancare in contemporanea con lei - e a Titti Matteoni, Lucia Serlenga ha fatto la storia di Fashion e chi scrive si ricorda bene il primo impatto con lei: arrivata in redazione nel 1989, ero una "absolute beginner" e, tra affettuosi rimbrotti, consigli e incoraggiamenti, da Lucia ho imparato moltissimo.



Aveva una grande capacità di lavoro e non mollava mai. Ed era una persona sincera - qualità rara -, che ancora aveva mantenuto la freschezza e la curiosità di quando, negli anni Settanta, si era trasferita dalla Puglia a Milano.



Amava insomma "Parlarchiaro" e guarda caso questo era il titolo della rubrica che seguiva sul nostro giornale, con il suo stile graffiante, senza sbavature e sempre con una punta di ironia.



A Fashion è rimasta per circa 20 anni e poi si è dedicata a numerosi progetti, dalla direzione di un mensile alla collaborazione con testate come Vogue, Panorama e Il Giornale, fino alla realizzazione di libri insieme alla collega e amica, praticamente una sorella, Daniela Fedi.



Per una combattente come lei, le sfide non finivano mai. È uscito da poco un volume scritto con Daniela Fedi: Donne 6.0. Il lato forte di una certa età, una riflessione delle due autrici sui "nuovi 40".





