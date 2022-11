In attesa che la conferenza stampa del 15 novembre a Milano sveli nei dettagli il programma della prossima edizione di Pitti Uomo, arriva un'altra anticipazione sui nomi dei partecipanti all’evento in scena dal 10 al 13 gennaio 2023. Dopo l'annuncio di Martine Rose come guest designer, gli organizzatori hanno reso noto che anche Jan-Jan Van Essche sarà a Firenze in qualità di designer project.

Lo stilista belga presenterà la collezione Fall-Winter 2023/2024 e il suo concetto di moda fluida ed essenziale nel corso di un evento unico nel suo genere, in programma mercoledì 11 gennaio. «Sarà la prima sfilata in assoluto del mio brand, un evento speciale in ogni caso, e poterlo organizzare nell'atmosfera unica di una città come Firenze lo rende ancora più speciale, qualcosa che avrei potuto solo sognare», ha dichiarato il designer nato e formatosi ad Anversa, dove oggi ha sede il suo studio.

Nato nel 2010, Jan-Jan Van Essche sta registrando una notevole vitalità commerciale, che lo ha portato a far parte delle stocklist dei multimarca più prestigiosi al mondo tra cui Dover Street Market di Londra, Pechino e Tokyo, Joyce a Hong Kong e anche alcune vetrine in Italia, tra cui Antonioli a Milano e Galassia a Roma.