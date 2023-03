a.t.

Le imprenditrici della moda scalano la classifica delle donne più danarose. Nel ranking dell’International Women's Day Study, elaborato da, sono ben quattro le miliardarie del fashion con un patrimonio superiore al miliardo di euro a piazzarsi nei primi dieci posti a livello italiano.Sul secondo gradino del podio troviamo, co-direttrice creativa dicone deux ex machina insieme al maritodel successo del gruppo a livello internazionale. La sua fortuna arriva a 5 miliardi e 240 milioni di dollari, piazzandola in 70esima posizione della classifica globale.La stilista segue la capolista della graduatoria made in Italy,(56esima nell’elenco internazionale), proprietaria dell’azienda farmaceuticae titolare di un tesoretto di 6,57 miliardi.Basta scendere però di qualche posizione per trovare, al quarto posto del Belpaese, un’altra rappresentante del settore fashion come, con un patrimonio personale da 3,19 miliardi di dollari: l’imprenditrice è una dei quattro fondatori dell’impero trevigiano, quella che realizzò il celebre pullover giallo per il fratello, che diede via all’avventura imprenditoriale della famiglia veneta.Sul settimo gradino troviamo un’altra donna dal cognome Prada,, sorella di Miuccia, con una fortuna di 2,25 miliardi.I Benetton presidiano la classifica con altre due miliardarie:, erede di, in decima posizione (1,63 miliardi), e, al 12esimo posto (1,46 miliardi).Va sottolineato che per la prima volta il nostro Paese conquista la quarta posizione con 16 imprenditrici, il cui patrimonio è superiore al miliardo di dollari.Saldamente in vetta alla graduatoria generale c’è sempre lei:, ereditiera del gruppo, con 81,4 miliardi di dollari.