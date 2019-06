«Non sono riuscito a diventare un pianista e con il tennis non è andata meglio. Però mi è sempre piaciuto essere il numero uno»: così Bernard Arnault nell'incipit di una lunga intervista, rilasciata a Harriet Agnew del Financial Times.



Una vocazione che gli ha fatto guadagnare l'appellativo di «wolf in cashmere», anche se i guadagni sono altri e ben più concreti: recentemente il patron di Lvmh, un gruppo da quasi 47 miliardi di fatturato e con 70 brand all'attivo, ha scalzato Warren Buffet nella classifica degli uomini più ricchi del mondo, salendo al terzo posto dopo Jeff Bezos e Bill Gates, grazie a un patrimonio di oltre 100 miliardi di dollari.



L'articolo ripercorre le tappe della sua ascesa, a partire dalla nascita a Roubaix 70 anni fa in una famiglia di costruttori, con la strada spianata per proseguire nel business tracciato dal padre.



Sarebbe andata così se un giorno, viaggiando su un taxi a New York durante la sua prima trasferta negli Stati Uniti, non gli fosse arrivata la classica folgorazione. Il tassista, al quale Arnault aveva chiesto cosa conoscesse della Francia, gli rispose: «Non ricordo il nome del presidente, ma so chi è Dior».



Una frase che, in un attimo, gli aprì un mondo, tanto che anni dopo, nel 1984, si mise in campo per rilevare alla cifra simbolica di un franco un'impresa tessile vicina alla bancarotta, Boussac.



Non un'azienda qualsiasi, in quanto possedeva il "gioiello" Dior: un marchio per il quale non solo il tassista newyorkese, ma anche la madre di Arnault, aveva un debole.



Nel giro di cinque anni tutti gli asset di Boussac furono venduti, tranne Dior. «Dissi al mio team che avremmo costruito il più grande gruppo del lusso al mondo», confida l'imprenditore alla giornalista del Financial Times.



Il takeover di Lvmh risale al 1989: Arnault approfitta dei dissidi tra i co-fondatori, Alain Chevalier ed Henry Racamier, per estromettere quest'ultimo dalla società e insediarsi ai vertici dopo aver acquisito la maggioranza.



Non sarà la prima volta che il presidente di Lvmh scatenerà divisioni e contenziosi durante le sue "grandi manovre", uscendone quasi sempre vincitore. Il quasi è d'obbligo, pensando a Hermès, per il quale la famiglia Dumas è riuscita a bloccarlo nella sua scalata, e a Gucci, al centro di una sfida a suon di miliardi con François Pinault, vinta da quest'ultimo una ventina di anni fa.



«Una sconfitta che brucia?», chiede la giornalista. «Odio pensare al passato - risponde -. Quello che mi interessa è solo il futuro. Peraltro le relazioni con la famiglia Pinault sono assolutamente tranquille». Ma guarda caso, dopo l'incendio di Notre-Dame i Pinault hanno messo sul piatto 100 milioni di euro per la ricostruzione e immediatamente dopo Arnault ha raddoppiato la posta.



Lo stesso Financial Times è stato nel mirino di Bernard Arnault quattro anni fa, ma alla fine non se ne è fatto nulla, perché era «troppo caro».



Harriet Agnew gli fa notare che qualcuno potrebbe definirlo un predatore, ma lui risponde: «Non saprei. Quando si tratta di competitor, non c'è spazio per le carinerie».



A proposito del lusso, lui che viene accusato di averlo troppo "democratizzato", macinando vendite e utili attraverso i profumi, gli accessori e le linee di make up, mettendo in secondo piano la couture, osserva: «Quello di vero lusso è un concetto relativo, che cambia a seconda delle persone. L'obiettivo di Lvmh è realizzare prodotti ed esperienze, per offrire ai clienti il senso di un valore autentico. E poi la parola lusso è diventata un po' obsoleta, preferisco prodotto di alta qualità. L'importante è che in dieci anni i nostri marchi siano rimasti degli oggetti del desiderio».



In quest'ottica si inserisce la recente acquisizione di Belmond, che possiede l'Hotel Cipriani a Venezia e l'Orient Express.



Il fiuto di Arnault lo ha portato a essere un "first mover" in più occasioni, per esempio quando nel 1992 aprì il primo negozio Louis Vuitton nel Palace Hotel (oggi Peninsula Beijing) di Pechino, una novità assoluta nella Mainland China.



L'albergo aveva mille difetti e la città era lontana anni luce da quella che è oggi, ma lui capì che quello era il momento giusto e che «ci sarebbe stato mercato».



Gli attuali attriti tra Usa e Cina non lo preoccupano («Alla fine troveranno un accordo») e in generale l'ottimismo non lo abbandona, monitorando le economie emergenti e gli standard di vita che si alzano, senza contare le potenzialità ancora inespresse di continenti come l'Africa.



Le cifre che rilascia su Lvmh si commentano da sole: un organico di 12mila persone è salito a 156mila, con 12-15mila nuove assunzioni in media l'anno, «e non dimentichiamo che siamo il gruppo che in Francia paga più tasse».



Da notare che Arnault nel 2012, quando il Paese era guidato da Mitterand, ha cercato di ottenere la cittadinanza belga, anche se poi non ci è riuscito.



Un termine a cui il patron di Lvmh è allergico è successione, benchè tra i suoi figli Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric e, a breve, anche il 21enne Jean lavorino nel business di famiglia. Il passaggio di consegne «avverrà secondo le loro abilità e la loro volontà».



Sulle prospettive del gruppo afferma, senza ironia: «Siamo ancora piccoli ed è solo l'inizio, il che è divertente. Siamo i numeri uno, ma possiamo andare oltre».

a.b.