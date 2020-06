Perla quarantena è stato un periodo di grande creatività. Lo stilista italiano ha approfittato del lockdown per ripensare la propria strategia di comunicazione e trovare un modo per resistere a un evento senza precedenti come il Covid-19.

L'approccio creativo con cui Larenza ha deciso di avvicinarsi a un pubblico di addetti ai lavori, ma anche consumatori sarà svelato a luglio, quando Larenza presenterà la collezione Spring-Summer 2021 in diretta instagram, in un luogo speciale e con un format inedito.

«Da diverse stagioni - racconta il designer - ho deciso di presentare collezioni, idee e progetti fuori dagli schemi e delle date prestabilite, preferendo alleggerirmi della pressione del sistema e dando più importanza ai miei tempi, ai miei spazi e alla mia crescita personale ed artistica».

La diretta, aperta a stampa internazionale, buyer e clienti, sarà un modo inedito di scoprire come lo stilista immagina la moda maschile per la prossima estate, raccontata attraverso un progetto che celebra il tema dell'inclusività e il racconto di se stessi.