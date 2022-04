Nonostante ne sia il co-presidente onorario, Tom Ford non ha esitato ad affondare il Met Gala in una recente intervista. «È diventato una festa in maschera», ha detto, riferendosi ai look sempre più scenografici e provocatori indossati dai partecipanti, per lo più attori e cantanti.



«Una volta era un evento per persone molto chic, che portavano bellissimi abiti», ha ricordato con molta nostalgia, riferendosi alla serata di gala che il Metropolitan Museum of Art di New York organizza ogni anno a maggio, collegandola alla mostra allestita presso il Costume Institute, il dipartimento del museo dedicato alla moda e al costume.



«In passato – prosegue Ford - non c’è mai stato bisogno di vestirsi da hamburger, né di arrivare in un pulmino perché non riuscivi a sederti, visto che indossavi un lampadario». Il riferimento di Ford è a Katy Perry, che nel 2019 si presentò sulla celebre scalinata del Metropolitan Museum indossando appunto un abito a lampadario. Una volta dentro, si cambiò e sfoggiò un costume a forma di hamburger.



Questa edizione si terrà il 2 maggio: come da abitudine la data scelta è il primo lunedì del mese e il tema scelto è la Gilded Age, ovvero la cosiddetta "età dell’oro" americana. Pertanto il dress code richiesto è Gilded glamour, con la specifica istruzione di indossare la cravatta bianca. L'indicazione white tie su un invito significa che il dress code richiesto è il più formale tra tutti.

an.bi.