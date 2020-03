La diffusione del virus è estesa in Italia. Così Kering ha deciso, insieme alle controllate, di donare 2 milioni di euro per sostenere gli sforzi della sanità italiana nell’arginare la diffusione delle infezioni da Covid-19, «a ulteriore testimonianza del ruolo chiave che il Paese riveste per il gruppo».

Il colosso francese vanta rilevanti attività nella Penisola, legate a brand del calibro di Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni e Pomellato, cui si aggiunge il business negli occhiali di Kering Eyewear.



La somma è destinata a realtà e organizzazioni sanitarie nei territori in cui Kering e i brand in scuderia sono maggiormente presenti: Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. «Kering - si legge in una nota - esprime la propria vicinanza a tutti coloro che sono impattati dalla diffusione di tale virus».



Con questa iniziativa il lusso riconferma il suo ruolo attivo nel sostenere la lotta alla diffusione dell’epidemia. A fine gennaio Kering si è impegnato a sostenere con circa 1,5 milioni di dollari alla Croce Rossa di Hubei e il gruppo rivale Lvmh ha annunciato la donazione di 3,1 milioni di dollari alla Croce Rossa cinese (nella foto, il presidente e ceo di Kering, François-Henri Pinault).