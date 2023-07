Per il terzo anno consecutivo il Gruppo Ovs si aggiudica il podio nel Fashion Transparency Index 2023 stilato dall’organizzazione non profit Fashion Revolution che, analizzando 250 fashion brand internazionali in base a 258 indicatori relativi a tematiche sociali, diritti umani, supply chain, governance e ambiente, mette sotto la lente il grado di sostenibilità delle aziende di moda.

Quest’anno il retailer italiano aumenta il proprio punteggio, da 78% a 83%, grazie a miglioramenti in quattro delle cinque aree prese in esame dal rapporto, ossia Policy and Commitments, Governance, Know, show and fix e Spotlight Issues (la quinta è Supply Chain Traceability, ndr). Le prime due riguardano l’accessibilità delle policy aziendali in materia di sostenibilità e la descrizione dei processi aziendali a supporto, le altre due valutano invece la chiarezza nel raccontare le azioni attivate in risposta ai fattori di rischio ambientali e sociali.

Se a dominare il Fashion Transparency Index è una realtà rivolta con le sue insegne al grande pubblico, al secondo posto (ma prima per il settimo anno consecutivo tra i brand del suo settore) si piazza una griffe del lusso, Gucci, salendo all’80% contro una media complessiva del 26%. In particolare, la maison del gruppo Kering - che ogni anno illustra nel Gucci Equilibrium Impact Report il suo impegno per le persone e il pianeta - ottiene un 96% nella tracciabilità, un 98% alla voce Policy and Commitments e un 91% per quanto riguarda la Governance.

Buone notizie, dunque, anche perché è la prima volta che due marchi superano la soglia dell’80% e il lusso in generale appare tra i settori più virtuosi. Inoltre non era mai accaduto che più della metà dei principali fashion brand rivelasse la lista dei fornitori di prima fascia.

Tuttavia dal report emergono vaste zone d’ombra: già il punteggio medio del 26% non è granché, per usare un eufemismo, seppure in crescita di due punti percentuali sul 2022. Ma colpisce, per esempio, il fatto che ben 70 marchi su 250 (il 28%), anche molto famosi, abbiano uno score compreso tra lo 0% e il 10% e che molti - il 45% - siano omertosi in fatto di tracciabilità.

Solo il 18% mostra la percentuale della paga dei manager legata ai target di sostenibilità raggiunti e la quasi totalità (99%) non comunica il numero dei lavoratori nella supply chain con un salario.

L’88% (dal precedente 85%) non fa luce sui volumi prodotti, impedendo così di monitorare i fenomeni di overproduzione. Il 98% preferisce sorvolare sull’impegno a contenere il numero di nuovi articoli realizzati e questo porta a pensare che si generino sprechi.

Coloro che condividono le azioni intraprese per supportare i fornitori nella transizione alle energie rinnovabili non vanno oltre il 9% e solo due realtà del panel su 250 si proiettano verso una decrescita quando, come sottolinea Fashion Revolution, il trend generale dovrebbe essere quello di rallentare.

Scende del 3%, attestandosi al 12%, la percentuale delle aziende che misurano il proprio impegno nel raggiungere la deforestazione zero.

Sono numerose le reticenze anche a proposito dell’utilizzo dell’acqua e degli agenti chimici, della trasparenza verso gli stakeholder, dell’approvvigionamento di materie prime e in altri ambiti. In sintesi, secondo il rapporto, in fatto di sostenibilità si può fare molto, ma molto di più.

Nella foto, un frame del video di Gucci Equilibrium Impact Report