Alfredo Caneparo è il nuovo amministratore delegato di Canepa, azienda tessile di San Fermo della Battaglia (Como) fondata nel 1966, che ha completato la prima parte del piano di turnaround e rilancio, dopo l’uscita dalla fase di concordato nel 2022 e il ritorno dei clienti storici. Prende il posto di Virginia Filippi: un avvicendamento che, precisa una nota, «è avvenuto in una logica di continuità e piena condivisione».



L’arrivo di Caneparo - che ha alle spalle un approfondito know how nel tessile e ha già collaborato come consulente anche con la stessa Canepa - «si colloca nell’ambito della visione degli azionisti Invitalia e Azimut (attraverso il fondo Azimut Eltif-Private Debt Capital Solutions, gestito in esclusiva da Muzinich Sgr) di cogliere le rilevanti opportunità di mercato», sottolinea il comunicato.



«Canepa - dice il neo a.d. - è pronta a riprendersi il suo ruolo leader nel settore serico comasco». Il manager si dice «orgoglioso della scelta degli azionisti e pronto a realizzare un nuovo piano di rilancio, che rifletta i risultati dei primi 20 mesi della nuova gestione e raggiunga rapidamente un assetto sostenibile per quanto concerne la struttura organizzativa e di costi, per permetterci di impostare una profittevole crescita con tutti i primari clienti della società».



Il processo di ricapitalizzazione era stato completato a fine 2021, tramite un piano finanziario di 18 milioni di euro sottoscritto da Muzinich, di cui 8 milioni dal fondo Az Eltif Capital Solutions, 6 milioni dall’azionista pubblico Invitalia (tramite il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, previsto dall‘articolo 43 del Decreto Rilancio) e 4 milioni da Michele Canepa, esponente della famiglia fondatrice, che restava il maggior azionista singolo con un 40%.



A marzo scorso è stato perfezionato il contratto di cessione della partecipazione di Michele Canepa: Muzinich è arrivato così ad avere il 70%, mentre il 30% appartiene a Invitalia.

