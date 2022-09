Lo ha fatto tramite una lettera al sindaco, Vincenzo Campo, sottolineando di sentirsi «a tutti gli effetti cittadino di Pantelleria. Pur frequentandola da 40 anni, non smetto di sorprendermi per la qualità umana così unica e viva di quanti la abitano».



Armani si dice «mosso da un sentimento di ammirazione e gratitudine per tutti coloro che - pompieri, carabinieri, forze dell'ordine, amministrazione comunale, istituzioni e volontari coinvolti - hanno dato il proprio contributo per spegnere il terribile incendio che ha colpito l'isola e che così tanto ci ha sconvolti».



La donazione servirà soprattutto a potenziare gli impianti idrici anti-incendio, contrastare il fenomeno dell'abbandono dei campi e procedere al recupero produttivo dei terreni incolti, dove i roghi si propagano con maggiore facilità.



Armani ha acquistato nel 1981 tre dammusi, le tipiche case pantesche, diventati poi sette, costruendo una villa presso Cala Gadir, borgo di pescatori a Nord-est dell'isola, circondata da 200 palme e da una vigna dove nasce il suo passito Oasi.



Quello del designer e imprenditore per Pantelleria non è stato un amore a prima vista, anzi l'istinto iniziale era stato quello di andarsene, visti i luoghi brulli e poco ospitali. Ma i paesaggi, la luce e la gente gli hanno fatto cambiare idea, tanto che appena può torna nel suo buen retiro.



Armani è stato tra i primi a dare l'allarme la sera del rogo, che ha distrutto molti ettari di macchia mediterranea partendo da due focolai, di cui uno proprio a Gadir. Allora il capo della Protezione Civile, Salvo Cocina, aveva definito Pantelleria «il tipico scenario da incendio doloso». Sono in corso indagini per capire esattamente cosa sia successo e inchiodare gli eventuali colpevoli.

