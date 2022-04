Giorgio Armani ha presentato in occasione della recente Giornata Mondiale della Terra il nuovo sito Armani/Values, punto di riferimento per chi desidera avere notizie e informazioni sul mondo Armani, sulla storia del gruppo e sull’impegno al di là del business inteso nel senso stretto del termine.



La panoramica offerta è ampia ed esaustiva, con la chiarezza di intenti e lo spirito di sintesi che sono il tratto saliente del lessico armaniano, dove i contenuti sono organizzati in una struttura razionale e ricca di approfondimenti articolata in tre parti, precedute dalla sezione Overview: Persone, Pianeta e Prosperità.



In homepage un video e un testo raccontano i valori legati a una moda che per Armani rappresenta l’incontro tra estetica ed etica, all’insegna di scelte responsabili.



L’Overview introduce il gruppo nella sua interezza, dai tre brand di riferimento al lifestyle, dall’Armani/Silos agli Hotel & Resort fino ai Ristoranti, con rimandi ai rispettivi portali. Inoltre include una timeline che parte dalla fondazione dell’azienda nel 1975, fino agli attuali impegni espressi anche dal Report di Sostenibilità, che il Gruppo Armani redige annualmente.



Al capitale umano è dedicata la sezione Persone, che illustra un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo, volto a valorizzare le qualità del singolo.



Nella parte Pianeta vengono raccontate le attività e le iniziative sostenute dall’azienda per un mondo più sostenibile: dalla riforestazione alla biodiversità, dalla cura della filiera, delle sedi produttive e della scelta dei materiali alle collaborazioni e agli interventi per il territorio.



Infine, la sezione Prosperità raccoglie tutti i progetti di Giorgio Armani, locali e internazionali, a favore della comunità, della valorizzazione del patrimonio sociale e culturale e della creazione di valore, con programmi importanti come Acqua for Life, e il supporto a enti quali Opera di San Francesco, Comunità di Sant’Egidio, Save the Children, Fondazione Veronesi, Humanitas e Fondazione Teatro alla Scala.



«Ho sempre prestato attenzione alle persone e alla comunità, convinto che un'impresa debba restituire, oltre che ricevere, anche al nostro pianeta, di cui dobbiamo avere cura», dichiara Giorgio Armani e aggiunge: «Penso che la moda possa contribuire al rinnovamento in atto in molti modi ed è questo il mio impegno. I valori contano e per me sono imperativi. Con questo sito desidero condividere un dovere imprescindibile e programmatico, un invito a costruire, tutti, un sistema più responsabile».



Armani ribadisce di avere sempre svolto il proprio lavoro basandosi su valori autentici e solidi: «L’ho fatto disegnando oggetti senza tempo, puri ed essenziali, che nascono dall’idea che meno è meglio, fatti per durare».

a.c.