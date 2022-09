a.t.

Il metaverso si sta popolando di molti brand della moda, in corsa per accaparrarsi un posto nel Web3, il mondo digitale immersivo dove vivere una “second life” con il proprio avatar.In un momento in cui il futuro del business in questo paesaggio virtuale a tre dimensioni è ancora tutto da scrivere, arrivano i primi dati relativi al 2022, l’anno del boom degli Nft.A fornirli è il report di, che ha calcolato gli introiti dei principali marchi della moda che hanno abbracciato le nuove tecnologie e si sono lanciati nella vendita di Non-fungible token.In pole position si piazza, che dalla vendita di Nft (grazie a oltre 67mila transazioni) ha ottenuto 185,3 milioni di dollari di ricavi, una cifra sette volte superiore a quella messa a segno da, secondo brand in graduatoria con circa 25,6 milioni.A destreggiarsi con successo nel settore sono stati anche, che ha portato a casa 12,6 milioni, e, con entrate per 11,6 milioni.Subito sotto nella classifica troviamocon 10,9 milioni e, che si ferma però a un milione.Nike è stato uno dei primi marchi a investire nel metaverso e nel meta-fashion con, un lotto “privato” sulla piattaforma, registrando un exploit di visitatori.A fine 2021 ha anche acquisito il player, specializzato in abbigliamento e accessori digital-only, che ha garantito al big sportivo entrate da capogiro grazie alla collezione inaugurale di sneaker in versione Nft, battezzate, lanciate lo scorso aprile.