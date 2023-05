apre un altro capitolo cone un nuovo cda. Il manager entra nelle fila dell’azienda veneta come amministratore delegato dopo una carriera in, dove da ceo della divisioneè diventato Executive Vice President della divisione, fino alla recente carica di Evp Strategic Advisor & Board Member.Precedentemente ha lavorato nei settori retail e wholesale presso il. La sua uscita da Gucci segue quella di, dirigente di lunga data del marchio, arruolato come ceo daa partire dal primo giugno.«Credo che Slowear sia un marchio con una delle reputazioni più solide dell’industria dell’abbigliamento – commenta Piero Braga -. Sarà mio obiettivo dare una spinta importante al suo sviluppo, portando le migliori pratiche per accelerare la crescita in tutti i canali e in assoluto rispetto dell'unicità della sua visione aziendale».Dopo un aumento di capitale da parte di– veicolo di investimento sostenuto dalla famigliadi Hong Kong, che dal 2018 possiede una quota di minoranza di Slowear – l’assemblea dei soci ha riconfermato nel cda il presidente(ex a.d. di).Oltre a Piero Braga, nuovo ingresso nel consiglio di amministrazione è quello di, che porta nella società veneta la sua esperienza nel settore del buying e del merchandising maturate soprattutto in, dove ha lavorato 12 anni, e in Gucci.Il nuovo ceo avrà il compito di alimentare e accelerare il piano di sviluppo di Slowear, sia sul fronte retail che distributivo, proponendo ai partner e ai clienti «una più chiara armonizzazione dei marchi e una complessiva valorizzazione delle proposte di collezioni, in termini di qualità e stile, in linea con la storia dell’azienda».Piero Braga succede a, promosso da cfo a ceo nel maggio 2022 dopo la scomparsa a 62 anni del presidente e a.d., avvenuta nel settembre 2021.La scommessa di Compagno era stata quella di dare vita a pezzi di altissima qualità, capaci di superare tempo e stagioni, proprio negli anni del boom della fast fashion: un antesignano di quella moda "lenta" tanto osannata oggi dai paladini dell’eco-sostenibilità.Fondata nel 1951 a Mira (Venezia), Slowear opera nel settore dell'abbigliamento smart casual di lusso, con un portafoglio di marchi specializzati tra cui(pantaloni),(maglieria),(capispalla) e(camicie).I prodotti sono distribuiti in Italia e all'estero grazie a una presenza capillare nei multimarca e attraverso un concept retail, che oggi conta oltre 30 negozi (tra shop-in-shop e in franchising), nelle principali destinazioni internazionali, tra cui Milano, Londra, Parigi, Seoul, New York e Tokyo.