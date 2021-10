a.b.

Cambiamenti ai vertici dia partire dal primo gennaio 2022: il co-fondatore e co-ceolascerà la poltrona, anche se continuerà a sedere nel board come vice-presidente e rimarrà tra gli azionisti chiave dell'e-tailer.L'altro co-fondatore,, manterrà i ruoli di chairman e amministratore delegato, mentre l'attuale cfodiventerà deputy ceo.«Sono orgoglioso dei risultati raggiunti da Showroomprivé negli ultimi 15 anni - commenta Petit -. Il gruppo è in buone mani, possiede una solida struttura finanziaria e si proietta verso dinamiche di sviluppo profittevoli nel lungo termine. Penso che questo sia il momento giusto per passare il testimone e dedicarmi a progetti personali e altre attività, che già sto svolgendo parallelamente ai miei compiti attuali. Come vice chairman del board e azionista sarò comunque coinvolto nelle decisioni strategiche del gruppo».Ringraziando Petit e ricordando che la sua non sarà una vera e propria uscita di scena, David Dayan sottolinea che, in ogni caso, «si sta aprendo un nuovo capitolo per Showroomprivé, passato in 15 anni da startup a uno dei siti di e-commerce francesi più visitati. Faremo in modo di crescere ancora, anche grazie al nuovo deputy ceo François de Castelnau, con noi dal 2019 dopo aver coperto posizioni di rilievo nel senior management durante la sua carriera. Abbiamo la stessa visione strategica e siamo entrambi convinti che la società abbia tutti gli strumenti per fare significativi passi avanti».Fra le priorità, come specifica de Castelnau, spicca il rafforzamento della relazione con i brand partner, conditio sine qua non per guadagnare quote di mercato e incrementare la customer satisfaction.L'annuncio del passaggio di consegne è arrivato in concomitanza con i dati relativi ai primi nove mesi e al terzo quarter di quest'anno.Partendo dai nove mesi, i ricavi sono pari a 522,9 milioni di euro, +12,5% sullo stesso periodo del 2020 ma addirittura +22,5% rispetto al gennaio-settembre 2019, che era stato archiviato a quota 427 milioni.L'81% delle vendite è attribuibile ai clienti fidelizzati e il carrello medio si attesta a 47,8 euro. Il numero di ordini aumenta del 3,2% dagli analoghi nove mesi del 2020.Dopo un primo semestre brillante (+28,3%), il terzo trimestre frena, con un fatturato di 134,7 milioni di euro, -16,8% rispetto al Q3 del 2020. Una flessione annunciata, come puntualizzano Petit e Dayan, ricordando che negli ultimi mesi le persone hanno ripreso a frequentare i negozi fisici, senza contare che Showroomprivé ha dovuto fare i conti con problemi a livello di stock e supply chain.I due executive rimarcano, tuttavia, che il dato trimestrale supera quello di due anni fa, quando l'e-tailer non andava oltre i 124,9 milioni di euro: l'incremento è del 7,8%. Quanto al fiscal year, la prospettiva è di innalzare l'ebitda rispetto al 2020.Nella foto, David Dayan e Thierry Petit