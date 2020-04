e.f.

Grazie alla collaborazione con il, 11mila capi intimi sono stati consegnati in questi giorni dal gruppo bancarioad alcuni ospedali di Lombardia e Veneto. I destinatari della donazione sono quei pazienti Covid-19 ricoverati, che non possono ricevere gli indumenti necessari, poiché le loro famiglie sono in quarantena.L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di Intesa Sanpaolo "Golden Links: i legami sono oro", nato due anni fa per fornire indumenti a persone in difficoltà, coinvolgendo organizzazioni no profit e aziende clienti della banca. Con l'emergenza sanitaria è stato deciso che i beneficiari fossero i pazienti degli ospedali di Bergamo, Brescia, Cremona e Padova. Parte dei capi è stata acquistata dal gruppo bancario, mentre un'altra parte è stata donata da Calzedonia.Il progetto, sviluppato in collaborazione con, ha permesso di distribuire, in due anni, 11 mila indumenti e nei piani proseguirà anche quest'anno e nel 2021. Recentemente Intesa Sanpaolo ha inoltre donato 100 milioni di euro per la sanità italiana attraverso la Protezione Civile e un milione per la ricerca sul Covid-19.