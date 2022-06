Una presidenza di lungo corso quella di Carlo Capasa per Camera Nazionale della Moda Italiana, pronto per affrontare il suo quinto mandato fino al 2024. La decisione è stata presa oggi, 30 giugno, nel corso dell’Assemblea ordinaria dei soci, che lo hanno rieletto per acclamazione.

Il consiglio di amministrazione resta composto da 15 membri, più il presidente onorario Mario Boselli, con le new entry di Fabrizio Cardinali, che ha preso il posto di Jacopo Etro, e Marco Gobbetti al posto di Giovanna Gentile Ferragamo.

Del consiglio di amministrazione fanno parte inoltre Patrizio Bertelli (Prada), Marco Bizzarri (Guccio Gucci), Serge Brunschwig (Fendi), Alfonso Dolce (Dolce&Gabbana), Massimo Ferretti (Aeffe), Luigi Maramotti (Max Mara), Angela Missoni (Missoni), Renzo Rosso (Otb), Remo Ruffini (Moncler), Carla Sozzani (10cc Global Shop), Jacopo Venturini (Valentino) ed Ermenegildo Zegna (Ez Service).

Nel corso dell’assemblea Carlo Capasa ha presentato la sua relazione, raccontando il lavoro svolto nel biennio 2020-2022, che ha visto tra i pillar sostenibilità ambientale e sociale, inclusione, digitalizzazione, formazione e promozione dei nuovi brand, rapporti istituzionali e narrazione, oltre ovviamente all’organizzazione delle settimane della moda.

«Gli ultimi due anni – ha spiegato - sono stati particolarmente sfidanti per il nostro settore, e sono fiero di dire che non ho mai visto così tanta comunione di intenti, collaborazione e sinergia nella nostra Associazione».

«L’obiettivo per i prossimi due anni – ha annunciato - è di continuare a essere competitivi e incisivi, uniti e collaborativi nel raggiungimento degli scopi dell’Associazione, che continuano ad essere dettati da esigenze concrete che si profilano sul mercato e nel contesto culturale in cui operiamo».