Nuovi assetti in casa Land of Fashion; la società italiana a cui fa capo la multinazionale olandese Multi (operante in Europa nella gestione di centri commerciali e outlet) annuncia la nomina di Volker Stinnes come nuovo amministratore delegato.



L’a.d, di origine sudafricana, vanta un’expertise internazionale nel campo dei consumer good, sia in Unilever sia in Sony e, in seguito, come cfo, responsabile per l'espansione e la vendita del brand Napapijri.



Negli ultimi anni Stinnes ha rafforzato anche la sue competenze, operando nello sviluppo premium & luxury come business director per Bicester Village Shopping Collection.



In linea con la strategia aziendale di Land of Fashion, cui fanno capo gli outlet village di Franciacorta, Valdichiana, Puglia, Mantova e Palmanova, il neo a.d. intende portare avanti e consolidare maggiormente il dna del marchio, in nome di uno shopping qualitativo e della customer experience in centri da oltre 17 milioni di visitatori complessivi.



Land of Fashion può contare su oltre 150mila metri quadri di shopping center nella Penisola ed è attualmente gestita da Momi (Multi Outlet Management Italy), realtà italiana della multinazionale olandese Multi.



