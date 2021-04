Kris Van Assche lascia la carica di direttore creativo di Berluti, che ricopriva dal 2018. La collezione Living apart together, presentata pochi giorni fa (nella foto), sarà il suo ultimo contributo alla maison italo-francese in capo a Lvmh. Ora per il brand è tempo di adottare un approccio meno strutturato alle presentazioni.

«Questi tre anni in Berluti sono stati estremamente intensi. Reinventare e rimodellare il Dna del marchio, la sua storia e la sua tradizione, l'artigianato e il lusso in modo contemporaneo e creativo è stata sicuramente una sfida e le limitazioni legate al Covid non hanno aiutato - ha annunciato Van Assche su Instagram -. Quindi voglio esprimere una gratitudine infinita al mio team creativo per la capacità di fare miracoli, qualunque cosa accada».

«Mentre Berluti adotterà un nuovo approccio alle sue collezioni e al calendario, sono grato per tutto ciò che ho imparato e guardo con interesse a ciò che mi riserva il futuro», ha proseguito Van Assche.

Da ora la griffe ha deciso di creare un suo calendario per le presentazioni. «Per mantenere il nostro impegno sia sul fronte del savoir-faire che dell'innovazione, abbiamo deciso di lasciare che Berluti segua il proprio ritmo e possa essere libera di stabilire il suo suo calendario di presentazioni», ha confermato a wwd.com il ceo della griffe Antoine Arnault, che nel new deal prevede il lancio di colab e prodotti speciali.

Arnault ha ringraziato personalmente lo stilista «che durante il suo viaggio all'interno del gruppo Lvmh ha dimostrato un talento straordinario nel mondo dell'abbigliamento maschile».

La decisione di intraprendere un nuovo percorso coincide con la fine del contratto con Van Assche e non è prevista la nomina di un successore, rivela wwd.com.

Acquisita da Lvmh nel 1993, Berluti si è espansa nel settore della pelletteria nel 2005 e nel 2011 ha reclutato il veterano di Ermenegildo Zegna, Alessandro Sartori.

Sartori è tornato in Zegna nel 2016, ed era stato sostituito in Berluti per alcune stagioni da Haider Ackermann fino all'arrivo di Van Assche.