Mentre il mondo del lusso punta a connettersi con le giovani generazioni investendo sul Metaverso e in generale sul Web3, anche l’Unione Europea si è avventurata negli universi virtuali con la piattaforma Global Gateway, lanciata per dialogare con i giovani. Un’iniziativa che però è partita con un flop.

Nata come luogo digitale in cui riflettere su questioni di interesse globale, la piattaforma rientra in un progetto che mira a portare i giovani in un mondo virtuale dove potersi informare su temi come istruzione, cambiamento climatico, sanità pubblica e politica.

Un modo per sensibilizzare una generazione dai 18 ai 35 anni poco interessata all’attualità, che invece spende tanto tempo su piattaforme come Roblox o Fortnite.

Lanciata lo scorso ottobre, la piattaforma ha esordito ufficialmente con un evento a cui sono stati invitati i giovani dei Paesi membri: un gala di 24 ore concepito come un’occasione di festa, con un’installazione caratterizzata da schermi e in cui si vedevano delle figure ballare, che a quanto pare non erano avatar di persone reali.

Di utenti connessi in carne e ossa ce n’erano solo una mezza dozzina, compreso Vince Chandwick, corrispondente di Devex, che ha pubblicato un post su Twitter con un video eloquente (nella foto un frame), abbandonato poco dopo dagli altri cinque utenti.

Peccato, perché il progetto è costato all’Unione Europea 378mila euro. Una cifra certo inferiore rispetto a quella investita da Zuckerberg per la sua Meta, ma che, secondo le critiche scatenatesi su Twitter, avrebbero potuto essere spesi per altri scopi.

Secondo le previsioni degli esperti il metaverso ha potenzialità smisurate, poiché creerà nuovi prodotti, modelli di business e inediti approcci di vendita, marketing e monetizzazione. Al momento ci troviamo in una terra di mezzo, in cui le esperienze sul web3 restano principalmente confinate a un concetto ludico. E non sempre hanno successo (si vedano i risultati deludenti di Meta).