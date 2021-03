A cura della redazione

Dopo oltre tre anni alla guida di(player dell'occhialeria frutto dell'intesa tra),torna alle origini: dal prossimo maggio sarà infatti ceo e direttore generale di, realtà dove si era occupato dal 2003 al 2006 del rilancio di, dopo che questo brand era stato acquisito dall'azienda presieduta daLo stesso Zanatta ha detenuto ad interim l'incarico di a.d. di Tecnica Group - cui fanno capo, oltre a Nordica, le label- da novembre scorso a oggi: infatti l'ex ceo,, aveva annunciato le dimissioni a ottobre 2020.Ora il testimone passa a Zoppas, che si dice «entusiasta della nuova sfida professionale». «Ho sempre avuto un affetto profondo per questo gruppo - prosegue - a cui sono rimasto legato anche dopo la mia esperienza in Nordica. Condivido con Alberto Zanatta una comune visione degli obiettivi futuri e degli ambiziosi traguardi che potremo raggiungere, in termini sia di business che di solidità organizzativa e manageriale».«Andiamo avanti sulla strada della managerializzazione - interviene Zanatta - con il contributo di un professionista che coniuga l'esperienza in grandi gruppi internazionali con la conoscenza della nostra realtà e del nostro territorio. Sono i migliori presupposti per dare una nuova spinta alla crescita di Tecnica Group, con l'obiettivo di cogliere tutte le opportunità di business e mantenere la leadership nel mondo della calzatura outdoor e dell'attrezzatura da sci».Nel curriculum di Zoppas figurano, tra le altre, esperienze in, di cui è stato ceo e d.g. nel periodo 2012-2017, prima di prendere le redini di Thélios.