Nel futuro della storica pasticceria milanese Marchesi 1824 potrebbe esserci un avamposto anche a Firenze. L’insegna, che fa capo a Prada, dovrebbe approdare in via de’Tornabuoni, dove da tempo è assente una pasticceria, dopo la chiusura dello storico Caffè Giacosa.

Il negozio si aggiungerebbe ai tre oggi operativi a Milano - in via Santa Maria alla Porta, via Montenapoleone e all'interno della Galleria Vittorio Emanuele - e alla vetrina di Londra.

Firenze non è l’unico sbocco per Marchesi 1824 in Toscana. Di recente è stata infatti annunciata la prossima apertura di uno spazio dell'insegna a Forte dei Marmi, al posto del Caffè Principe.



Secondo quanto si legge su Mff, l’apertura dell’insegna nel capoluogo toscano rientrerebbe nell’ampliamento retail che il gruppo Prada starebbe portando avanti nella strada del lusso.

Oggi la società presidia la via con un monomarca uomo e uno donna, ma sembra che abbia esteso i suoi metri quadri aggiudicandosi due store adiacenti agli attuali, arrivando così ad avere dieci vetrine consecutive.



Recentemente il nome di Patrizio Bertelli, patron di Prada, è salito alla ribalta per un'altra operazione legata al food: pare infatti che abbia palesato il proprio interesse per l'Ortofrutticola di Marradi, in provincia di Firenze, storia azienda che trasforma le castagne in marron glacé attualmente in difficoltà.