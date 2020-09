In questo particolare momento storico in cui il mercato si deve confrontare con la pandemia, anche i Green Fashion Awards scelgono il formato digitale.

La Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con Eco-Age di Livia Firth e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e di Ice Agenzia, ha infatti svelato la quarta edizione del progetto, che quest’anno andrà online il 10 ottobre.

Diretti dal candidato agli Emmy Giorgio Testi e prodotti dalla Pulse Film, vincitrice di un Emmy Award, con la produzione esecutiva a cura di Tendercapital Productions, i fashion award utilizzeranno effetti speciali e realtà aumentata grazie a Northhouse Studio, con le celebrity e gli opinion leader internazionali che appariranno attraverso la telepresenza olografica, per gentile concessione di Arht Media.

L’edizione straordinaria di quest’anno sarà incentrata sui temi della rinascita e della solidarietà, necessari alla nostra società per un futuro all’insegna della giustizia ambientale e sociale, partendo dall’Italia.

Due settimane prima dell’evento, il lavoro fatto dagli stilisti, dagli artigiani e dai singoli individui per creare e promuovere la sostenibilità nella moda, sarà visibile sul web. Le celebrity che parteciperanno al green carpet digitale condivideranno il loro guardaroba mettendo in mostra capi e look preziosi ed esclusivi, con un appello all’azione che incentivi tutti ad assumere un ruolo attivo nella moda sostenibile.

I Gcfa verranno trasmessi su Sky il 10 ottobre, in tutti i territori europei, negli Stati Uniti e in Asia, inclusa l’anteprima mondiale su YouTube, così come durante la Shanghai Fashion Week, dove si terrà un evento speciale in collaborazione con il partner cinese Apax per celebrare il 50esimo anniversario del rapporto tra Italia e Cina.

Quest’anno i premi saranno cinque: l’iconica statuetta Chopard, prodotta in oro etico, sarà consegnata a cinque destinatari segnando l’inizio di una nuova era.

«Abbiamo deciso di realizzare un evento digitale perché vogliamo esserci, anche in questo momento, con un tono di voce appropriato ma che contenga un messaggio di vicinanza e di speranza», ha commentato il presidente di Cnmi Carlo Capasa -. Oggi, nel momento di maggiore vulnerabilità, dobbiamo ritrovare quello spirito capace di risposte concrete e sogni incredibili, quello spirito tutto italiano che ha le sue radici nell’Umanesimo».

Livia Firth ha aggiunto: «Arundhati Roy ha definito questo periodo un “portale”, una porta tra un mondo e l’altro. Possiamo scegliere di attraversarla trascinando gli scheletri del nostro vecchio modus operandi. Oppure possiamo camminare leggeri, con poco bagaglio, pronti a immaginare un altro mondo. E pronti a combattere per questo. Questo è il messaggio forte che emergerà dal Gcfa di quest’anno. Siamo stati i primi a celebrare la sostenibilità nella moda e a far luce su chi intende cambiare il sistema nel nostro settore. Quest’anno abbiamo voluto fare lo stesso anche nel modo in cui l’evento viene prodotto e presentato!» (nella foto Giorgio Armani, Miuccia Prada, Pierpaolo Piccioli e Alessandro Michele alla prima edizione).