Si è tenuta ieri, presso lo Spazio Campania di piazza Fontana, a Milano, la presentazione dell’Evening Dresses Show, che si definisce «Il primo salone internazionale di abiti e accessori da sera made in Italy», anzi “made in Sud”: un evento organizzato da Ifta (Italian Fashion Talents Association) con il sostegno di Ice-Agenzia, della Regione Campania, della Cciaa Salerno e con il patrocinio del Comune della cittàcampana, sede dell’evento che andrà in scena il prossimo 22 novembre alla stazione marittima Zaha Hadid.

Alla conferenza stampa il presidente di Ifta, Roberto Jannelli, il direttore dell’Ice, Fabio Casciotti, e l’a.d di Triboo, Riccardo Maria Monti, hanno spiegato i motivi che li hanno portati alla collaborazione che mira a dare la possibilità alle leve creative, prevalentemente del sud, di iniziare la propria attività nel fashion system.

«Per l’edizione zero abbiamo selezionato una rosa di 29 brand, scelti grazie al progetto Pes (Piano Export Sud) di Ice, specializzati nell’eveningwear – ha spiegato Roberto Jannelli -. I marchi scelti sono tutti buyer oriented, questo perché puntiamo molto sull’internazionalizzazione della moda italiana».

Al salone sono attesi più di 35 buyer internazionali provenienti da Stati Uniti, Nord Europa, Russia, Istanbul, Middle e Far East, ma saranno presenti anche showroom e distributori nazionali, come Studio Zeta.

Le aziende espositrici, tra cui figurano Bencivenga, Hanita, Nino Lettieri, Sofia Colasante e Cettina Bucca, avranno un planning ricco di incontri volto ad ampliare il loro business. Oltre ai momenti b2b dedicati, potranno partecipare all’ Exposition runway show, che sarà seguito dalla sfilata della nuova collezione Marchesa di Georgina Chapman, special guest del salone.

«Ifta vuole dare spazio e aiutare i giovani talenti, per questo è nato il salone – ha continuato Janelli -. Nelle due giornate organizzate abbiamo lanciato anche la quarta edizione dell’Iftawards, il premio patrocinato dalla regione Campania che aiuta i designer, italiani e non, ad avere più visibilità».

L’Evening Dresses Show si concluderà infatti con una cerimonia, in programma il 23 novembre nei saloni del Centro Congressi Ariston di Paestum, durante la quale sarà svelato il vincitore del contest che avrà la possibilità di realizzare una capsule collection, grazie anche alla collaborazione con il Camac di Cesena, una delle realtà produttive più conosciute della moda made in Italy.