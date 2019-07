La caccia ai like su Instagram ha i giorni contati: il social network, infatti, ha deciso di metterli al bando, lasciando solo al proprietario dell'account la possibilità di vederli. Da oggi il focus slitta sulla libertà di espressione, ossia sulle foto e sui contenuti, per liberare gli utenti dalla dipendenza da approvazione. Saranno contenti gli influencer?

Annunciato lo scorso aprile, l'esperimento era partito con un test in Canada, che ora si estende anche ad altre nazioni, compresa l'Italia.

L'obiettivo è liberare le persone dalla dipendenza da like, che si lega a fenomeni preoccupanti. Oggi molte persone mettono a rischio la privacy, la casa, la mail personale, il lavoro, la propria situazione sentimentale, pur di avere più like. Per non parlare della difficoltà di rapporti in famiglia, con i colleghi e con gli amici, a causa del tempo speso sui social.

«Un'ottima notizia - come ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori -. Un freno agli abusi degli influencer e a chi fa pubblicità occulta sui social senza rispettare le linee guida dell’Antitrust».

«Siamo stati i primi a scoperchiare il problema e a ottenere la prima condanna in materia dall’Antitrust - ha proseguito -. Grazie al nostro esposto, dopo la moral suasion, si è passati a impegni precisi e concreti, sia da parte delle aziende che degli stessi influencer. Il problema, però, è che le segnalazioni di violazioni proseguono ed è difficile monitorare il fenomeno, troppo vasto. La nuova politica di Instagram, se divenisse definitiva, affronterebbe il problema alla radice».

