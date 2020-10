Miniconf, azienda italiana multibrand e multichannel attiva nella creazione e distribuzione di childrenswear, è entrata a far parte della Bci, Better Cotton Initiative: la più grande organizzazione no-profit del mondo che lavora per garantire un futuro più sostenibile alle persone e all'ambiente nel settore del cotone.



L’attenzione dell’azienda toscana nei confronti di questo tessuto è testimoniata anche dal fatto che tra le proposte dei propri marchi già si trovano capi realizzati in cotone 100% biologico.



Essere parte di Bci significa per Miniconf potenziare l’approvvigionamento di cotone proveniente da una gestione sostenibile, dove i coltivatori usano l'acqua in modo efficiente, hanno cura della terra, riducono l’uso delle sostanze chimiche più dannose e applicano principi di lavoro dignitoso.

Questo, come si legge in una nota, «è un passo importante nel percorso che abbiamo delineato con il Manifesto d’Impegno, ufficializzato nel 2019 e che prevede un impegno costante e crescente sui temi della sostenibilità».