Un nuovo direttore generale che sulla carta (in virtù del curriculum professionale) promette una vera rivoluzione in vista del 2024, quando il marchio compirà 40 anni. Questo è lo scenario per Claudie Pierlot, dopo la notizia che un ex top executive di New Guards Group-Ngg sarà il nuovo direttore generale del marchio, che insieme a Sandro, Maje e Fursac fa parte del gruppo Smcp.

Il manager in questione è, in carica da oggi, 2 novembre. Negli ultimi due anni ha lavorato, basato a Milano, come chief product and merchandising officer del gruppo di cui fanno parte i brande la licenza di

La carriera di Germain è tutta all’insegna del lusso: prima di approdare in Ngg, la lavorato sempre con la responsabilità del merchandising per Balmain e prima ancora ha ricoperto ruoli analoghi per Alexander McQueen e Tom Ford.

Smcp punta sull'esperienza di Germain nel prodotto per rafforzare il posizionamento e l'identità del marchio Claudie Pierlot, che recentemente è stato protagonista di un cambio di logo e sta ampliando le sue linee di accessori.

La nomina di Germain si inserisce in un momento di grande fermento del gruppo Smcp, che recentemente ha visto la nomina dell'ex capo di Nina Ricci Charlotte Tasset Ferrec a amministratore delegato del marchio Maje.

L’annuncio dell’incarico arriva a pochi giorni dalla pubblicazione dei dati di bilancio del gruppo francese, che ha visto le vendite organiche aumentare del 13,5%, arrivando a segnare un record di fatturato, pari a 308 milioni di euro, nonostante le vendite al rallentatore in Cina, a causa della politica zero-Covis seguita del paese.

Le vendite combinate di Claudie Pierlot e Fursac hanno guadagnato il 13,9% a 38,3 milioni di euro per i due marchi. Attraverso i suoi quattro marchi, Smcp gestisce un network di 1.600 negozi in tutto il mondo in 45 Paesi.