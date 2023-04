Giornata particolare ieri, 3 aprile, negli headquarters di Otb a Breganze, dove si è tenuta la cerimonia di consegna del premio La Moda Veste la Pace. Vincitori Renzo Rosso, fondatore e presidente del gruppo (cui fanno capo marchi come Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, e Viktor&Rolf) e presidente di Otb Foundation, e Arianna Alessi, vicepresidente di Otb Foundation.

Il riconoscimento pubblico viene conferito a persone autorevoli distintesi per l’impegno verso l’inclusione e la lotta contro la discriminazione e il razzismo. Viene assegnato annualmente dall’African Fashion Gate (Afg), laboratorio che ha l’obiettivo di rendere più inclusivo il mondo della moda, delle arti, dello spettacolo e dello sport attraverso iniziative culturali e progetti concreti.

Presenti all’evento la Presidente di African Fashion Gate, Marietou Dione, e Nicola Paparusso, fondatore di African Fashion Gate.

Renzo Rosso e Arianna Alessi si sono aggiudicati il riconoscimento grazie all’impegno profuso da Otb Foundation a supporto della popolazione Ucraina dallo scoppio della guerra e per l’accoglienza di oltre 440 rifugiati in Italia.

La Fondazione ha inoltre rilanciato la propria attività per l’empowerment e la leadership femminile con il progetto Brave Women Awards: 55 borse di studio mirate a finanziare percorsi di laurea magistrale in management aziendale e pubblica amministrazione per studentesse meritevoli nelle più importanti università italiane.

«Ringrazio African Fashion Gate per questo premio, che riconosce l’impegno di Otb Foundation nel sostegno alle persone in difficoltà, soprattutto nei momenti di maggiore emergenza. Il lavoro della Fondazione rappresenta un modello concreto di sostenibilità sociale – ha dichiarato Renzo Rosso –. Ho sempre creduto nel valore della restituzione, l’impegno verso l’ambiente, il territorio e le persone. Per questo esiste Otb Foundation: vogliamo aiutare chi ha più bisogno in maniera concreta».

«Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto con la Fondazione sia per i rifugiati ucraini in Italia e Moldavia che per i rifugiati del terremoto in Siria e Turchia, agendo in modo tempestivo ed efficace, unendoci sin da subito a chi era già operativo in loco. Sono davvero felice di questo riconoscimento, per il quale ringrazio profondamente il team della Fondazione e African Fashion Gate che ha riconosciuto il nostro impegno» ha aggiunto Arianna Alessi, vicepresidente di Otb Foundation.

Come ha evidenziato Nicola Paparusso Fondatore di African Fashion Gate, che da dieci anni indice il Premio, l’award gode del patrocinio dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera Nazionale della Moda Italiana e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

A oggi è stato assegnato a personaggi di spicco del mondo della moda quali Franca Sozzani, direttrice (scomparsa nel 2016) di Vogue Italia, Valentino Garavani, Giorgio Armani, Vivienne Westwood, al presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa, a Santo Versace e a figure appartenenti ad altri settori come il gruppo musicale Simple Minds e a Makaziwe Mandela, figlia del Premio Nobel per la Pace e presidente del Sudafrica Nelson Mandela, che dal 2022 è diventata presidente onorario di Afg.