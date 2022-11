Nuovo boss da Lemaire: il marchio francese ha nominato nel ruolo di ceo Laetitia Mergui, manager proveniente da Hong Kong, dove ha ricoperto cariche a livello di senior management per una serie di marchi della moda tra cui Chloé, The Kooples e Balmain. Finora a dirigere il marchio c'era Catherine Jacquet, managing director dal 2019.



Il brand fondato nei primi anni Novanta da Christophe Lemaire (ex-direttore creativo di Lacoste e del womenswear Hermès), che vede attivamente coinvolta anche la moglie Sarah-Linh Tran, ha fatto sapere che le neo-incaricata «possiede un forte legame naturale con i valori di Lemaire». «Le sue qualità personali e la sua conoscenza del nostro mondo creativo - hanno spiegato - favoriranno lo sviluppo dei nostri team, uniti da principi condivisi e dalla passione per l'abbigliamento e gli accessori, progettati con intelligenza e realizzati con cura».



Da circa due anni la label ha avviato un piano di espansione all’estero che ha incluso aperture di boutique in Asia e investimenti nell’e-commerce. Di recente è stato aperto un negozio focalizzato sugli accessori in Place des Vosges a Parigi, vicino agli headquarters, dove lo staff di una settantina di persone si è trasferito lo scorso anno. In più pare siano in programma nuovi monomarca su scala globale.



Nell’esercizio chiuso a fine marzo Lemaire, che conta fra i soci il gruppo giapponese Fast Retailing (Uniqlo), ha raggiunto i 26 milioni di euro di ricavi, in aumento del 50% rispetto all’anno prima.

e.f.

