In Europa parte Gucci Live, un servizio in fase pilota che permette agli utenti di gucci.com di avere una connessione diretta con il marchio Gucci attraverso una videochiamata.



L'icona per la video-call appare sotto una selezione di prodotti e cliccando si può raggiungere un client advisor del marchio per una consulenza. «È il tocco umano alimentato dalla tecnologia da sempre alla base della filosofia di Gucci 9», spiegano dalla maison del gruppo Kering, che si dice soddisfatta per i primi riscontri positivi. Tanto da non escludere un aumento del personale dedicato al nuovo servizio e un'estensione della funzionalità.



Gucci 9 è il Global Client Service del gruppo fiorentino, che conta sei hub nel mondo con circa 400 dipendenti, di cui 160 a Firenze. Il piccolo team che gestisce la nuova funzione ha sede proprio nel capoluogo toscano, in una struttura di 2.300 metri quadrati, che replica il layout dei negozi fisici progettati dal direttore creativo di Gucci Alessandro Michele.

e.f.