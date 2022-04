È stata la capacità di sfidare il luogo comune che l’abbigliamento vada realizzato in tessuti sintetici a portare Saul Nash alla vittoria nell’edizione 2022 del dell’International Woolmark Prize, il cui tema era Play.



«Hanno fatto tutti un ottimo lavoro e ognuno avrebbero potuto vincere. Ma quello che ha fatto Saul provenendo da un background di danza classica, ossia sostituire il Lycra con la lana, è stato davvero incredibile», ha dichiarato Riccardo Tisci, spiegando le motivazioni che hanno spinto la giuria a premiare la collezione (sei pezzi, tutti in lana Merino) realizzata dallo stilista inglese.



Con la vittoria Nash si è assicurato da Woolmark un premio in denaro di 200mila dollari australiani, pari a circa 130mila euro, oltre al supporto dei partner industriali e retail dell’associazione dei produttori di lana australiana.



Un altro riconoscimento importante, il Karl Lagerfeld Award for Innovation (premio che porta il nome dello stilista, vincitore nel 1954 all’età di 21 anni), è andato al brand sudafricano Mmusomaxwell, fondato nel 2016 a Johannesburg da Maxwell Poto e Mmuso Potsane (nella foto con Nash): il loro lavoro si è distinto per la riduzione dell’impatto ambientale e per l’impegno a riqualificare l’artigianato tradizionale.

an.bi.

«Quando incontri certe persone è subito amore a prima vista. Amo quello che Mmusomaxwell sta facendo e come Maxwell e Mmuso raccontano il loro lavoro. Hanno un sogno e quello che fanno non è solo per il Sudafrica, ma per una donna moderna e occidentale. Penso che a Karl sarebbe piaciuto parlare con loro oggi e sono sicura che sarebbe molto felice di dare loro questo premio» ha commentato, anche lei membro della giuria e style advisor del brand Karl Lagerfeld.