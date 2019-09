Che qualcosa sia cambiato, nella sensibilità dei grandi della moda, sul fronte sostenibiltà è sotto gli occhi di tutti. Lo dimostra anche il Fashion Pact, con le grandi maison che hanno deciso di fare quadrato per la tutela ambientale.

Ora un’altra iniziativa, di scena a Parigi: il primo summit di “azione collettiva”, che si terrà il 28 settembre durante la fashion week a Station F, il più grande centro tecnologico al mondo che include aziende come Apple, Google, Facebook, Amazon e oltre 200 startup internazionali, tra cui l’organizzatrice dell’evento, Lablaco, piattaforma di moda circolare abilitata per Blockchain, lanciata tre anni fa da Lorenzo Albrighi e ShihYun Kuo (nella foto).

Il progetto intende sostenere gli SDGs delle Nazioni Unite (obiettivi di sviluppo sostenibile) 2030, attraverso tre talk e altrettanti obiettivi da raggiungere, coinvolgendo i leader della moda, ma anche i privati.

Il primo tratterà il tema Upcycling for Good, con l’obiettivo di riciclare 1.000 sneaker, grazie alla partnership con Yama Saraj, fondatrice di Sensai, e alla partecipazione di aziende come Adidas, Myar, Future Tech Lab e The Mills.

Blockchain & Traceability è invece il focus del secondo talk, con l’adesione di aziende come Kering, Ibm, Lukso, Isko e Fashion Tech Forum. Grazie a Luxarity di The Lane Crawford Joyce Group si discuterà di Blockchain, per creare una catena di approvvigionamento trasparente per il consumatore finale, con l'obiettivo finale di tokenizzare 10mila sku sulla piattaforma di Lablaco per la massima trasparenza e tracciabilità.

Infine The Power of Recirculation avrà l’obiettivo di mettere in ricircolo 100mila capi per la riduzione dell’impatto ambientale. Esperti di ong, moda e formazione, tra cui Istituto Marangoni, Eco Age, Fashion Revolution, Futerra e Redress condivideranno il loro punto di vista su come lavorare insieme per ridurre l'impatto ambientale attraverso una politica circolare.

Tutti potranno contribuire a quest’ultimo goal, grazie alla piattaforma aperta fornita da Lablaco, condividendo i propri capi usati e aderendo alla campagna collettiva #FashionFootprintChallenge.