La Camera Nazionale della Moda Italiana offre un aiuto concreto ai rifugiati ucraini che si trovano in Italia. L’associazione offre infatti 150 posti di lavoro a tempo indeterminato presso gli stabilimenti produttivi dei marchi associati in tutta la Penisola.

Sarà la stessa Camera Moda a occuparsi della selezione e del confronto con le istituzioni locali.

Questa non è la prima volta che l’associazione scende in campo per offrire il suo sostegno umanitario a quanti sono coinvolti nella guerra nel Paese di Zelensky.

In piena Milano Fashion Week, mentre iniziava il conflitto, Cnmi aveva aderito alla campagna di raccolta fondi lanciata per l'Ucraina dall'Agenzia Onu per i Rifugiati (Unhcr), contribuendo con oltre 4,5 milioni di euro.

Le assunzioni saranno regolamentate da contratti a tempo determinato, che consentiranno ai nuovi dipendenti di poter far ritorno nel loro Paese una volta che la situazione si sarà stabilizzata.

«L'Europa sta vivendo una forte crisi politica e umanitaria. Come istituzione e come individui sentiamo tutti la necessità di offrire un nostro contributo concreto diretto alle persone», è il commento di Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana (nella foto).

Cnmi collaborerà con i presidenti delle Regioni, le sezioni dell'Anci regionali e i sindaci dei Comuni individuati dalle aziende moda, fornendo loro il numero di posti di lavoro disponibili sul territorio, in modo da poter entrare in contatto diretto con i rifugiati presenti sul posto e interessati al progetto.

Per l'applicazione del progetto - sottolinea una nota - si attende la diffusione della circolare interpretativa del Dpcm emanato il 28 marzo, che indica le disposizioni relative ai permessi di soggiorno per i rifugiati.