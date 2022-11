In un momento in cui cresce la voglia di made in Italy nel mondo, si evidenzia la discrepanza tra la domanda del mondo del lavoro e le competenze offerte dal mercato. Come emerge dal rapporto 2022 Excelsior-Unioncamere, si calcola che entro il 2026 il settore del Tessile, Moda e Accessorio avrà bisogno di assumere tra i 63mila e i 94mila addetti. Ruoli non sempre facili da reperire.

Per questo si moltiplicano le iniziative volte a trovare nuove figure professionali, con i grandi nomi della moda sempre più coinvolti nell'attivare propri corsi di formazione e academy.

Strategico da questo punto di vista l’evento online dal titolo Fashion Talent Days, promosso da Confindustria Moda, alla seconda edizione da domani 8 novembre fino al 10 di questo mese.

Nel corso della tre giorni online numerose aziende del comparto avranno un proprio stand digitale, in cui si presenteranno ai potenziali candidati, illustreranno le figure ricercate e assumeranno nuovo personale. Si parla di oltre 40 figure professionali, che spaziano in diverse aree strategiche.

Si va dalle professioni più tradizionali come addetti alla cucitura, textile designer, disegnatore tecnico, meccanico di tessitura, orafo al banco e addetto alla pianificazione della produzione, alle professioni legate al digital quali e-commerce manager, digital analyst e supply chain data manager, fino ai ruoli legati al tema della sostenibilità, come manager per sostenibilità ambientale e product life-cycle manager; e professioni più tradizionali come responsabili delle risorse umane e periti chimici.

Sul sito saranno presenti anche gli Istituti Tecnici Superiori di alcuni dei principali distretti del made in Italy, che potranno presentarsi ai giovani e alle famiglie, illustrando il percorso formativo che possono offrire.

L’iniziativa, chiarisce una nota, è promossa e organizzata dal Comitato Education di Confindustria Moda, presieduto da Paolo Bastianello, in collaborazione con Umana, agenzia per il lavoro che conta 140 filiali sul territorio nazionale e con la partecipazione di Piattaforma Sistema Formativo Moda Ets.

«Il mondo ha voglia di Made in Italy – tiene a puntualizzare Ercole Botto Poala, presidente di Confindustria Moda -. Questa evidenza oggettiva, testimoniata dalle performance positive di domanda che registriamo, pone il nostro settore nelle condizioni di poter essere un traino dell’economia italiana e di essere bandiera del bello e del ben fatto nel mondo. Per poter essere in grado di giocare questo ruolo è tuttavia fondamentale riuscire a vincere la sfida della formazione: colmare il mismatch che oggi persiste fra il sistema formativo e la domanda del mondo del lavoro, spiegare il valore dell’istruzione tecnica e raccontare chiaramente cosa significa lavorare nel Tessile, Moda e Accessorio».

Partner tecnico dell’evento è CVing, realtà italiana digitale specializzata nell’e-recruiting, che ha sviluppato una piattaforma integrata e introdotto lo strumento dei video colloqui on demand.