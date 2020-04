a.b.

Oltre ad aver portato tutte le proprie attività online,annuncia un piano di borse di studio del valore complessivo di oltre 2 milioni di euro per l'anno accademico 2020/2021: un programma senza precedenti per l'istituto di formazione fiorentino presieduto da, che prevede una strutturazione trasversale in grado di coprire le diverse tipologie di programmi di studio, suddivisi in corsi post diploma biennali, quadriennali e master.Polimoda emetterà bandi dedicati lungo tutto l'anno accademico, rivolgendosi ai ragazzi e ragazze più meritevoli non solo di Firenze e della Toscana, ma anche italiani e di provenienza internazionale.Intanto il direttore,, fa il punto della situazione: «In meno di un mese abbiamo erogato 3.300 ore di lezione, coprendo la quasi totalità dei moduli di insegnamento. Diamo inoltre la possibilità di tenere gli esami finali online, per fare in modo che gli studenti non perdano un anno».Anche l'ultimo Open Day si è tenuto per via telematica e la stessa modalità verrà utilizzata per l'evento Business Links, che ogni anno mette in contatto gli allievi con le risorse umane delle aziende.«Questo però non basta - continua Venturi -. Sappiamo che purtroppo dopo l'emergenza sanitaria ci sarà quella economica, la quale richiederà uno sforzo da parte di tutti per rimettere in piedi il sistema moda. La scuola è uno dei fondamenti della società e con questo piano di borse di studio vogliamo fare la nostra parte».A oggi Polimoda conta più di 2.300 studenti, il 70% dei quali proveniente dall'estero. Tre le sedi, tra cui la Manifattura Tabacchi, inaugurata lo scorso gennaio.