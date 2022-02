a.t.

Dopo aver ottenuto la certificazionecontinua il suo percorso ecosostenibile con la messa a punto di uno strumento che permetterà ai brand di misurare il loro impatto sociale.Sei gli indicatori che consentiranno alle aziende di monitorare le loro social practice: uguaglianza di genere, salari di sussistenza, diversità, inclusione, formazione, benessere e qualità del lavoro.Lo sviluppo di questo tool, il, è iniziato 18 mesi fa ed è portato avanti dal marchio dicon l’e ilEntro la fine dell’anno sarà avviato un processo di consultazione a livello di settore per testarlo, al fine di poterlo fornire come strumento open source nel 2023.Come spiega una nota, lo strumento aiuterà a «facilitare il nostro impegno a lungo termine per eliminare le disuglianze e promuovere l'inclusività».