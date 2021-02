Un mese fa ha fatto parlare di sé per il successo della quotazione a Wall Street. Ora Mytheresa torna sotto i riflettori in Italia per una collaborazione speciale: non con un brand di moda, ma con un'istituzione come Ita-Italian Trade Agency, meglio nota come Ice.

L'occasione è il lancio di una campagna di comunicazione dal titolo We love Italy, al via dal prossimo 24 febbraio, per dare supporto alle imprese del made in Italy.

La serie di adv dell'e-tailer di lusso tedesco, con un fatturato da oltre mezzo miliardo di euro, ha l'obiettivo di celebrare l'amore per il nostro Paese, grazie a una serie di scatti ambientati nelle strade di Roma, che mostrano l'amore del gruppo per il territorio e i brand che ne rappresentano l'eccellenza.

A fare da sfondo alla campagna sono location come piazza Navona, piazza di Spagna e il foro romano, ma i veri protagonisti sono gli abiti di 39 brand italiani, tra cuie molti altri.

Realizzata dal fotografo Andy Massaccesi e dal regista video Roberto Ortu, sotto la guida artistica del direttore creativo globale di Mytheresa, Julian Paul, la comunicazione vede la partecipazione delle modelle Katie Wong, Kibibi, Brayan Lucas, Malik Gueye e Greta Grippo.