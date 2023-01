Il contributo di Vivienne Westwood alla moda è stato unico e ineguagliabile: si tratta senza incertezza di una dei designer più autorevoli del XX secolo, come hanno dimostrato anche le numerosissime testimonianze di cordoglio dopo la sua morte, avvenuta a 81 anni il 29 dicembre.



Vale la pena allora rileggere il sesto volume della prestigiosa collana Sfilate de L’Ippocampo, curato da Alexander Fury (nella foto sotto), che ha esplorato in stretta collaborazione con gli archivi della maison il viaggio fantastico di questa moderna Alice nel Paese delle Meraviglie nel mondo del fashion, dal suo debutto a oggi.



Un concentrato di oltre 1.100 look (comprensivi di acconciature, make up, gioielli e accessori) ideati dalla desoigner e sfoggiati dalle top model più famose del mondo, da, durante gli storici show della griffe, a partire dalla storica collezione Pirate del 1981, la prima salita in passerella (nella foto sotto).Dal volume emerge quanto le sue creazioni abbiano ispirato non solo il nostro modo di vestire ma la cultura tout court, prima definendo un’epoca, poi plasmando le reazioni sia ideologiche che estetiche delle generazioni successive.La sua vita e il suo lavoro sono stati guidati dal desiderio di opporsi alle convenzioni, infrangendo i valori e i tabù di un mondo crudele e ingiusto, mal governato e corrotto.Forse non è noto a tutti che prima di dedicarsi alla moda Westwood ha lavorato per quasi cinque anni come maestra elementare: non a caso, nel corso di tutta la sua carriera ha cercato sempre di trasmettere il sapere tramite la parola e gli abiti (nella foto, Vivienne Westwood Red Label SS 2014).Anche una semplice T-shirt per lei diventava una tela bianca per comunicare un messaggio, decorandola per esempio con la parolauno slogan ricco di significati, non ultimo l'omaggio ai grandi maestri ambientalisti che riflettevano la sua preoccupazione per il futuro malato del nostro pianeta.La ricerca di Vivienne Westwood parte dalla storia della moda fin dalle sue origini. Mentre il settore si lasciava ammaliare dal minimalismo giapponese, lei si mise a disegnare collezioni barocche. E quando a metà degli anni Ottanta si era imposta una silhouette di donna androgina, Vivienne si è fatta sostenitrice di uno stile alternativo, fatto di curve morbide e spalle arrotondate.A metà degli anni Novanta molti suoi colleghi ne seguono l’esempio con abiti decostruiti. Anche allora la stilista li prende in contropiede, riprendendo i canoni della sartorialità, della forma e recuperando la haute couture.Un cambio di rotta che rivoluzionerà di nuovo il settore, al punto tale che, editore di, nel 1989 la annovera tra i sei designer più importanti del mondo, unica donna del gruppo.Come si diceva, il debutto in pedana avviene nel 1981 con la collezionemessa a punto insieme al fidanzato (nonché socio d’affari)(nella foto sotto), noto ai più come artefice deiTra le innovazioni di cui Westwood è stata l'ideatrice vale la pena di ricordare il, l’introduzione dello streetwear nell’alta moda attraverso le stampe e i graffiti, le prime sneaker in passerella, laossia la gonna palloncino, ilcon i legging indossati sotto i capi di sartoria e il, ovvero il corsetto e il reggiseno portati su una sweatshirt, ben prima che, dopo un decennio, lo facesse indossare anel tour(nella foto sotto, Westwood Red Label SS 2016).



Ma già prima di Pirate il lavoro di Westwood era stato radicale, riflettendo un’evoluzione dell’estetica e ideologia che si concentrava nella boutique al 430 di King’s Road, inizialmente chiamata Let it rock, con i vestiti stile Teddy Boys (1971-1973), poi diventata Too Fast To Live, Too Young To Die, dove venivano proposti capi in stile biker (1973-1974), fino a trasformarsi in Sex, regno del feticismo con i capi in latex e un’insegna rosa come carne appena sculacciata (1974- 1976) e in Seditionaries (nella foto sotto), che celebra l’estetica punk dei Sex Pistols (1976-1980). Infine il negozio prende il nome di World End, suggestione piratesca che evoca un vecchio galeone di Francis Drake in balia di una tempesta.



Questo modo di lavorare persisterà nelle collezioni successive, dove Vivienne è sempre pronta a ribellarsi alle convenzioni, anziché seguire i trend stagionali, maturando la propria idea nel perfezionarsi su temi e ossessioni a lei molto cari.La designer si rifaceva a una lunga tradizione d’arte allegorica, che richiamava, ma anche la sua passione per, proponendo una visione dell’arte francese e selezionata dalla nobiltà britannica, fino all’adozione dell’eredità germanica del maritocon i dipinti distampati su un corsetto, mentre il corpetto di trina con un boccale di birra viene interpretato come accessorio idiosincratico.La fisicità è stata la leva fondamentale di tutto il lavoro di Westwood, che non si limita ad esplorare l’aspetto esteriore, spesso estremo, ma anche le sensazioni trasmesse dai tessuti (nella foto sotto, Vivienne nel suo store quando si chiamava Sex).Essendo insegnante nell’anima, lei spesso eliminava gli strati superficiali dei suoi capi per mettere in mostra i meccanismi interni e i risultati delle sue ricerche: così il corsetto smette di essere un semplice sostegno per porsi a buon diritto come un indumento indipendente, simbolo della liberazione sessuale.Vivienne Westwood era anche una visionaria. Dagli anni Settanta si politicizza, consapevole che l’economia è in realtà una guerra economica dominata dall’America. Il risultato di questa sua idea si concretizza in varie crociate, portando in scena sulla scena degli anni Ottanta la collezioneispirata all’impulso ottocentesco di portare la cultura alle società più arretrate. Fa seguitoche prende il titolo da un saggio di, lanciando una critica alla tirannia della maggioranza.I suoi abiti ci costringono a pensare, il che spiega come mai abbiano spesso scatenato reazioni anche violente, arrivando a suscitare l’ira delle autorità: è il caso della T-shirtche con la sua immagine in stiledi due cowboy nudi dalla vita in giù, nel novembre 1975 è costata a Westwood e McLaren una multa di 50 sterline per aver «pubblicamente esposto immagini indecenti».Ma l’instancabile lotta della stilista per cambiare il mondo non è mai arretrata di un passo, fino all’ultimo. «La moda non è sostenibile. Va venduta al suo prezzo di costo», affermava, esortando: «Compra meno, scegli bene, fallo durare. È la cosa migliore che abbia mai scritto. Ormai è il mantra dell’industria della moda».Citando il titolo di una delle collezioni di Westwood assieme a Kronthaler, i cambiamenti e le agitazioni della moda alla fine dovrebbero essere «una tempesta in un bicchiere d’acqua», nulla di più.a.c.