Il Gruppo Prada e Ioc/Unesco rafforzano la partnership nell’ambito di Sea Beyond, il programma volto a promuovere l’educazione a preservare il mare e le sue risorse, a cui lavorano insieme dal 2019.



Come annunciato ieri a Parigi, nel corso dell’Assemblea generale degli Stati membri della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco, il gruppo italiano della moda si impegna a donare l’1% dei proventi della collezione Prada Re-Nylon, per sostenere e sviluppare ulteriormente il progetto Sea Beyond. Con le nuove risorse sarà, infatti, possibile affiancare alle attività educative il supporto alla ricerca scientifica e lo sviluppo di progetti umanitari, connessi alla tutela del mare.

L’appuntamento di ieri è stata anche l’occasione di presentare un programma biennale di attività per l’educazione all’oceano condotto dal Gruppo Prada e da Ioc/Unesco, a fronte del nuovo accordo di collaborazione.



«Ciò che desideriamo è vivere in armonia con il mare e, per riuscirci, dobbiamo conoscerlo - ha affermato Vladimir Ryabinin, direttore generale aggiunto dell’Unesco e segretario esecutivo Unesco/Ioc -. Ecco perché l’educazione all’oceano è un fattore determinante per il successo del Decennio del Mare. Grazie a una collaborazione aperta ed efficace con il Gruppo Prada stiamo divulgando conoscenze preziose sul mare a studenti di tutto il mondo: un contributo importante per promuovere i principi di educazione all’oceano».



«È fondamentale comprendere che senza educazione e cultura non è possibile realizzare un vero cambiamento - ha ribattuto Lorenzo Bertelli, head of Corporate Social Responsibility del gruppo di famiglia -. Dobbiamo investire nel dialogo con le nuove generazioni, per costruire un futuro più sostenibile e prenderci cura dell’oceano. L’Unesco è l’unica agenzia delle Nazioni Unite ad avere un mandato per l’educazione e la scienza oceanica e la Commissione Oceanografica Intergovernativa ha la grande capacità di raggiungere e coinvolgere diversi tipi di pubblico e portarli a bordo in questo impegno. Sono orgoglioso di continuare questo percorso insieme».



Il nuovo accordo include l'apertura di un Ufficio di Coordinamento del Decennio del Mare a Venezia, come parte dell’Ufficio Regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa e dell’Ufficio della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco per l’Educazione all’Oceano.



Re-Nylon è un tessuto di Prada che ha debuttato nel 2019 con una capsule collection. Si trattava di sei modelli classici di borse per uomo e donna realizzati in un nylon che può essere rigenerato all’infinito, senza perdere in qualità. L'offerta è stata in seguito ampliata, con l’introduzione del nylon nell’abbigliamento e la ridefinizione di due tessuti rappresentativi di Prada: il gabardine di nylon, tessuto su telai da seta, e il nylon Piuma, fine e leggero, che al tatto ricorda la seta. Il nylon è da più di 40 anni l’emblema della concezione di lusso moderno di Prada.