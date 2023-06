Annunciato lo scorso aprile, in contemporanea con l’uscita di scena del direttore artistico Bruno Sialelli, prende forma il Lanvin Lab: la prima intesa di questo spazio, aperto alle collaborazioni creative con talenti di fama internazionale, è con Future, rapper e produttore discografico americano vincitore di un Grammy Award, che disegnerà una capsule di ready-to-wear e accessori uomo e donna, in uscita il prossimo autunno. Non una scelta eclatante come quella di Louis Vuitton uomo con Pharrell ma la direzione è quella, anche se dopo Future altri contributor si avvicenderanno nel Lanvin Lab.



«La sua innovazione e originalità - si legge in un comunicato - hanno ridisegnato il mondo musicale e dell’entertainment e puntare su di lui è nel solco dell’eredità lasciata da Jeanne Lanvin». «La fondatrice - sottolinea la nota - era più di una couturière. Amava la musica (tra l’altro sua figlia Marguerite era una musicista affermata) e aveva scambi di idee frequenti con personaggi appartenenti a questo mondo, oltre che con scrittori, registi teatrali e architetti. Grazie ai suoi interessi, Lanvin diventò un hub creativo per artisti e designer, aiutando a definire un’era. Il Lanvin Lab, uno spazio per sognare e giocare, onora questo spirito cosmopolita».



Non si fa accenno a un possibile successore di Sialelli, che era stato cooptato dalla griffe nel 2019, per colmare il gap lasciato dall’uscita di scena di Alber Elbaz. Controllato da un fondo di investimento cinese, il gruppo Lanvin ha in portafoglio anche brand come St. John Knits, Sergio Rossi e Wolford. Nell’esercizio 2022 ha registrato ricavi per 422 milioni di euro (+37%), con un margine lordo del 56% (dal 55% del 2021 e dal 53% del 2020). Il marchio Lanvin ha sfiorato i 120 milioni (+64%) e anche gli altri hanno riportato incrementi rilevanti.



Va detto però che l’ebitda rettificato annuale è passato da -58,9 a -72 milioni di euro e che la perdita operativa ha fatto un balzo da 62,8 a 225,3 milioni di euro. Numeri che risentono di costi destinati al marketing e alle vendite, aumentati da 166 a 225 milioni, oltre che di spese generali e amministrative per oltre 153 milioni, dai passati 122 milioni. Nel fiscal year la perdita è stata di 239,7 milioni di euro, dal rosso di 76,4 milioni del 2021.

a.b.