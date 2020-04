a.b.

Se ne va uno degli imprenditori simbolo delle calzature made in Italy di lusso:, 85 anni, ha lottato con tutte le sue forze contro il coronavirus, in un letto del reparto di terapia intensiva dell'di Cesena, ma non ce l'ha fatta.Ad annunciarne la morte il figlio, a sua volta impegnato in azienda e artefice della griffeUna scomparsa che ha destato commozione non solo nella comunità della moda ma anche nella città di San Mauro Pascoli, che se è diventata uno dei distretti della calzatura italiana più famosi a livello internazionale lo deve innanzitutto a questo self made man, che con tenacia, intuito e determinazione è riuscito a scalare le tappe del successo.La sua storia comincia nel 1935 in una famiglia di artigiani calzolai, che fin da piccolo gli insegnano tutti i segreti del mestiere, coinvolgendo lui e il fratelloin una piccola attività di produzione manuale e vendita di scarpe nei mercati della riviera romagnola.Lavorando sodo, con le mani ma anche e soprattutto con la testa, a 33 anni Sergio Rossi riesce a coronare il sogno di avviare il brand che porta il suo nome e instaurare collaborazioni con grandi nomi comeNel 1999 il marchio entra nell'orbita del(allora) ma sei anni dopo torna italiano, acquisito dal fondodiIl sindaco di San Mauro Pascoli,, lo ricorda come «un leader naturale, dal carattere forte, carismatico, generoso e coraggioso». «Non solo si è distinto nel mondo - aggiunge - ma ha donato le conoscenze apprese in una vita alle generazioni future tramite il, scuola fondata insieme ad altri imprenditori romagnoli».Il ceo di Sergio Rossi,, affida a Instagram l'ultimo saluto, descrivendo Rossi come «il fondatore e ispiratore del nostro sogno, un maestro. E' stato un grande onore averlo incontrato. La sua visione e il suo approccio al lavoro ci faranno da guida nella crescita del marchio. Amava le donne e sapeva catturarne la femminilità in un modo unico, realizzando la perfetta estensione di una gamba femminile attraverso le sue scarpe. L'incredibile capacità di visione che lo contraddistingueva ha fatto da apripista a una storia lunga e gloriosa. Ricorderemo per sempre la sua creatività».Recentemente intervistato da Fashion, Sciutto aveva parlato dei recenti investimenti del marchio nella nuova collezione maschile, lanciata a, e delle linee strategiche in atto, con l'online e le collaborazioni di alto livello in pole position, oltre alla produzione da parte dell'azienda per alcune importanti griffe del lusso. Per l'occasione aveva fornito il dato più recente di fatturato, 66 milioni di euro circa nel 2019.Nei giorni scorsi la Sergio Rossi ha lanciato l'iniziativa Shoes make a difference, destinando il 100% delle vendite online alla lotta contro l'epidemia, che in Italia si sta portando via la generazione di cui faceva parte anche il fondatore.