Oggi, 12 gennaio, si sono aperte le porte del Castello di Windsor per accogliere Paul Smith, primo stilista a diventare Companion of Honour: un'onorificenza istituita nel 1917 da re Giorgio V per sottolineare l'importanza «di coloro che in Gran Bretagna hanno dato un grande contributo alle arti, alla scienza, alla medicina o al governo per un lungo periodo di tempo», già consegnata in passato, tra gli altri, a David Attenborough, Elton John, Ian McKellan, Maggie Smith e Paul McCartney.



Paul Smith entra dunque a far parte di una selezionata cerchia di destinatari (non più di 65 alla volta), «in quanto artefice di una storia di successo britannica, fatta di artigianalità, creatività e imprenditorialità - spiega il documento stilato da Buckingham Palace -. Partendo da un piccolo negozio a Nottingham, è riuscito a costruire un impero e a posizionare il suo brand in 52 Paesi. Come chairman e designer è tuttora coinvolto in ogni aspetto del business e detiene una quota di controllo nella società, da lui fondata nel 1970, il che gli permette di essere libero e difendere la propria individualità».



L'outfit scelto da Smith per la cerimonia è un completo con giacca tre bottoni, in lana hopsack color blu navy dell'azienda del lusso Dormeuil.

