«La situazione disastrosa che ci siamo trovati davanti, non solo a livello imprenditoriale ma sociale e umano, nessuno l'aveva mai vista prima e non eravamo preparati ad affrontarla. Auguriamoci non si ripeta, perché il sistema farebbe fatica a reggere». Parole di Diego Della Valle, presidente del Gruppo Tod's, durante il suo intervento alla tavola rotonda Made in Italy nel Fashion & Luxury: il ruolo dell'artigianalità contemporanea, nel secondo dei tre giorni di eventi digitali Made in Italy: The Restart - Il rilancio dell'economia italiana nel mondo post Covid, organizzati da Il Sole 24 Ore e Financial Times.



«C’è stato un momento di grande riflessione nelle aziende che hanno guardato al loro interno, per rendere più efficiente l'organizzazione e ripensare il loro modello di business. Lo abbiamo fatto anche noi - ha aggiunto l'imprenditore marchigiano -. Le aziende stanno capendo che il mondo digitale è pieno di opportunità e bisogna essere molto presenti sul mondo della comunicazione web. Se tutto si tranquillizzerà, ci troveremo davanti a uno scenario inedito e chi sarà riuscito a coniugare bene la creatività con l’Italian lifestyle avrà le carte in regola per giocare una nuova partita».



Il Gruppo Tod's ha archiviato il primo semestre dell'anno con una perdita pari a 80,6 milioni di euro, dal precedente risultato negativo di 5,7 milioni.

Nel periodo in esame i ricavi dell’azienda sono scesi del 43,5% a 256,9 milioni. In particolare, nel secondo quarter le vendite hanno accusato una flessione del 56%.

Del canale digitale si sa che ha risentito di alcune restrizioni nella logistica, ma che ha continuato a crescere in modo significativo.

Già allora Della Valle affermava: «Ci concentriamo sulla comunicazione digitale, perché saranno i nuovi consumatori a portarci la crescita che ci aspettiamo, quando i mercati si normalizzeranno».