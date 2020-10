è stata nominata presidente e ceo di, uno dei marchi di punta di. Riporterà alla ceo della società,. Green era già in pole position: da marzo guidava ad interim il marchio, di cui era stata in precedenza presidente e chief creative officer.«Nancy è una leader visionaria - ha commentato Syngal -. Ha tenuto il timone di Old Navy in uno dei periodi più difficili della sua storia durata 26 anni e insieme al suo team ha ottenuto ottimi risultati, a partire dal business miliardario Active and Fleece e dal lancio dell'omnichannel».La neonominata descrive Old Navy come un brand che accomuna milioni di famiglie e comunità, sinonimo di una «democrazia dello stile» aperta a tutti, senza distinzioni di taglie o altro.Green ha fatto il proprio ingresso ufficiale in Old Navy nel 2019, dopo essere stata presidente e ceo di, brand sempre di Gap Inc. che la manager ha portato da 250 milioni a quasi un miliardo di dollari di ricavi. Tra l'altro, nel 2018 Athleta è diventata la prima azienda di abbigliamento nel suo genere a ottenere la certificazioneIn realtà, già in passato la top executive si era occupata di Old Navy, in particolare dal 2010 al 2012, quando aveva coordinato il prodotto, il design e il visual merchandising.Nancy Green è stata inoltre ceo di, lifestyle brand dall'impostazione multichannel. Dal 2003 al 2007, infine, ha occupato la poltrona di general manager ed executive vice president di, divisione di, in una fase di crescita in cui il fatturato si è raddoppiato, da 1 a 2 miliardi di dollari. Fa infine parte, tra gli altri ruoli, del board di, label di sneaker sostenibili.

Nel secondo trimestre fiscale, archiviato il primo agosto 2020, Gap Inc. ha registrato un fatturato netto di 3,3 miliardi di dollari (circa 2,8 miliardi di euro), -18%. Le vendite comparabili sono però aumentate del 13%, trainate da un +95% dell'e-commerce.