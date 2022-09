Secondo alcune indiscrezioni non confermate, Burberry starebbe valutando la possibilità di intraprendere un nuovo percorso creativo che non coinvolgerebbe il direttore creativo in carica Riccardo Tisci, il cui contratto scadrà all'inizio del 2023.



Tra i possibili sostituti dello stilista italiano ci sarebbe Daniel Lee, l’ex direttore creativo di Bottega Veneta, allontanato bruscamente dalla maison quasi un anno fa.



A rivelarlo è wwd.com, secondo cui tra Buberry e Lee la trattativa sarebbe in fase ormai avanzata, anche se nessun contratto sarebbe ancora stato firmato, come dimostra il fatto che anche altri designer britannici sarebbero stati contattati per una serie di colloqui.



Il cambio di direzione creativa farebbe parte della nuova tabella di marcia messa a punto da Jonathan Akeroyd (ex a.d. di Versace), che all'inizio di quest'anno è diventato ceo di Burberry prendendo il posto lasciato vacante da Marco Gobbetti, a cui si deve la scelta di avere affidato la direzione creativa di Burberry a Tisci, arrivato al successo globale con Givenchy.



Da parte del diretto interessato tutto tace: il suo prossimo impegno professionale sarà a Londra il 17 settembre, quando alla vigilia della Fashion Week presenterà la collezione SS23 di Burberry. Ma la sensazione è che la sua "fase inglese" stia volgendo al termine.



Sensazione rafforzata da un post pubblicato da Tisci sul suo profilo Instagram il giorno del suo compleanno, lo scorso 31 luglio: una bandiera tricolore con la scritta “Happy to be back at home”.



All’epoca il messaggio era sembrato semplicemente l’annuncio dell’inizio di un periodo in vacanze in Italia, ma alla luce dei rumors di questi giorni non si esclude che potesse anche alludere alla fine dell’esperienza londinese.

an.bi.