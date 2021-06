a.b.

A pochi giorni dall'annuncio dell'acquisizione nel primo trimestre 2022 di(piattaforma specializzata nelle soluzioni per la customer experience),assume una manager proveniente dal mondo digitale, per affidarle il ruolo creato ex novo di fashion and lifestyle director.Si tratta di, già fashion and buying director die con precedenti esperienze inAiken riporterà a, president and chief merchandising officer di Neiman Marcus Group, focalizzata sul rafforzamento della partnership del retailer con oltre 3mila tra marchi consolidati ed emergenti.Un comunicato sottolinea come nella primavera 2021 l'offerta si sia arricchita di circa 50 nuovi brand, oltre a 20 capsule esclusive e ad esperienze d'acquisto uniche nel loro genere per le label già presenti in portafoglio.L'ingresso di Lisa Aiken ai vertici, previsto per il 9 agosto, si inserisce in questo percorso di engagement della clientela, anche attraverso clienteling tool come Nm Connect.A lei il compito di portare a bordo label inedite e interessanti, scoprire trend emergenti e lavorare su partnership esclusive, sulla scia di iniziative recenti di Neiman Marcus: tra queste l'esperienza immersiva Coast cone le installazioni dedicate alla linea Paula's Ibiza diLana Todorovich è convinta che «avendo lavorato con i più talentuosi leader nel retail, Lisa ci arricchirà con il suo punto di vista ispirazionale e proiettato nel futuro».«Per me questo incarico è un privilegio - ribatte Aiken -. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro per creare insieme ai collaboratori e ai brand una luxury brand experience di alto livello, con al centro la clientela di Neiman Marcus».