Pochi giorni prima di essere assassinato Gianni Versace approvò un piano segreto che avrebbe portato alla fusione tra Gucci e Versace. È questa la rivelazione più scottante contenuta nel docu-film Milano: the inside Story of Italian Fashion, che sarà presentato il 26 febbraio a Milano, come evento di chiusura ufficiale della fashion week, in una serata dove sono attesi il sindaco Beppe Sala e i protagonisti del mondo della moda.

an.bi.

sono tra i protagonisti del documentario, la cui uscita ufficiale è prevista nel corso del 2023. Nella pellicola, scritta e prodotta da, Armani ripercorre la storia della sua vita, inclusa l'epoca pionieristica in cui vendette il suo Maggiolinoper finanziare l'attività, soffermandosi sul rapporto con il partner, mentreracconta l'incubo vissuto insieme aalla notizia che Gianni era stato assassinato, il 15 luglio 1997.Nel film Versace rivela anche un piano segreto per una fusione con Gucci, che suo fratello Gianni approvò giusto pochi giorni prima della morte."Milano" torna anche ad affrontare il caso Gucci, con il veroe il vero- rispettivamente ex direttore creativo ed ex ceo dell’azienda - che parlano di caos e di scazzottate in sala riunioni e di comestesse portando la compagnia sull’orlo della bancarotta, quando venne ucciso da un killer assoldato dall’ex moglieI legami tra Hollywood e la moda milanese rivestono un ruolo fondamentale nella trama, con personaggi comeche conduce gli spettatori nei retroscena della sua esperienza al fianco diin, scandagliando i rapporti che legano le celebrità agli stilisti.Nei 90 minuti di pellicola appaiono anche Sharon Stone, che regala una sorprendente performance nelle vesti di critica di moda, mentreoffre un punto di vista privilegiato e informato sui misteri della capitale italiana della moda e racconta del suo progetto di “arte performativa” insieme al designer diGli aneddoti e le testimonianze contenuti nel documentario sono numerosi e coinvolgono star come, oltre alla fashion editor britannica