Chiara Ferragni sarà il nuovo giudice di Making the Cut, la serie originale di Amazon che andrà in onda in più di 200 Paesi nel 2020.



L’influencer farà parte di una giuria all star composta da nomi noti della moda come Naomi Campbell, Nicole Richie, Carine Roitfeld e Joseph Altuzarra.



Le riprese del talent Tv, condotto da Heidi Klum e Tim Gunn (nella foto con la Ferragni), sono attualmente in corso a Tokyo, dove l'influencer italiana si trova già da alcuni giorni.



Saranno in gara 12 talentuosi imprenditori e designer del mondo della moda, provenienti da tutto il mondo. I giudici dovranno poi scegliere il talento su cui puntare e lanciarne la carriera.



I look che verranno mostrati durante Making the Cut saranno successivamente acquistabili su Amazon. Il vincitore della competizione riceverà un milione di dollari da investire nel proprio marchio.

an.bi.