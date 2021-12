Gli interventi di Carlo Capasa (presidente di Cnmi), Alessia Cappello e Tommaso Sacchi (assessori rispettivamente allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro e alla Cultura) hanno aperto ieri la seconda edizione dell'Including Diversity Talk, appuntamento al Piccolo Teatro Grassi dedicato ai temi dell'inclusione e della valorizzazione delle diversità, moderato da Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24.



A organizzare l'evento Camera Moda, con il supporto del Comune di Milano e di Intesa Sanpaolo. Capasa ha sottolineato l'impegno di Cnmi, rafforzato nell'ultimo biennio, rivolto alle tematiche dell'Inclusion & Diversity. «Abbiamo messo in campo numerose iniziative - ha affermato - a partire dalla pubblicazione del Manifesto della Diversità e dell'Inclusività nel 2019, fino al tavolo di lavoro sulle risorse umane insieme a Bottega Veneta, Brioni, Dolce&Gabbana, Emilio Pucci, Zegna, Etro, Fendi, Giorgio Armani, Gucci, Loro Piana, Max Mara, Missoni, Moschino, Otb, Salvatore Ferragamo, Valentino, Valextra e Versace, con il coordinamento progettuale di Michele Valerio di Eupragma e in sinergia con player globali».



Il presidente di Cnmi ha citato altri progetti, tra cui We Are Made in Italy - Black Lives Matter in Italian Fashion e la nuova iniziativa Fashion Bridges-I Ponti della Moda, che in partnership con l'Ambasciata d'Italia a Pretoria ha permesso a quattro coppie di designer sudafricani e italiani di presentare le loro capsule lo scorso settembre alla settimana milanese della moda. «Non dimentichiamo poi Inclusive Backstage, iniziativa di formazione per gli hair stylist alle sfilate e il lancio di Fashion Deserves the World, in tandem con Mygrants, che prevede un corso di formazione gratuito per 15 migranti e rifugiati».



Annunciata per l'occasione la sinergia tra l'organizzazione apolitica e apartitica londinese Fashion Minority Alliance e Cnmi, che diventa partner ufficiale di Fma per diversità e inclusione: «Un passo importante nella costruzione di una fashion industry che rifletta il tessuto culturale della società italiana di oggi, dando un posto al tavolo a chi è davvero meritevole - ha detto Barbara Kennedy-Brown, fondatrice di Fma -. Insieme alla Camera possiamo aprire nuove porte a individui di talento provenienti da minoranze, nati e cresciuti nella capitale italiana della moda e non solo».



«Facciamo parte di un'industria, quella della moda, che per definizione guarda al futuro e riconosce nella diversità un valore inestimabile - ha concluso Capasa -. Il momento di agire e responsabilizzarsi è questo».



A salire sul palco anche Esperance Hakuzwimana (nella foto, autrice di E poi basta. Manifesto di una donna nera italiana), Miss Fame (gender non conformist artist, intervistata da Teneshia Carr), Massimo Recalcati (psicanalista e docente universitario), Monica Contrafatto (atleta paralimpica, che ha conversato con il giornalista Claudio Arrigoni) e Teddy Quinlivan, protagonista di un Q&A con Simone Marchetti, direttore editoriale Europa di Vanity Fair ed editor-in-chief di Vanity Fair Italia. L'attrice Stefania Rocca ha recitato nella live performance We Shall Overcome, accompagnata dai musicisti Antonio Fresa e Raffaele Casarano.



Focus su moda e lusso con Antonella Centra (executive vice president general counsel, Corporate Affairs & Sustainability di Gucci) e Filippo Chieli (global relationship manager Retail and Luxury di Intesa Sanpaolo-Divisione Imi Corporate & Investment Banking), che hanno illustrato il programma Sviluppo Filiere della banca, mentre Geraldine Vallejo (direttrice del Programma di Sostenibilità del Gruppo Kering) ha dialogato con Marina Salamon (fondatrice di Altana), Mariele Uboldi (direttrice commerciale Mondo di Zeiss Sunlens) e Azzurra Morelli (proprietaria di Pellemoda).

